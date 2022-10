Manelyk asegura que está en su mejor momento y todos los hombres quieren tener algo con ella: VIDEO

El pasado 27 de septiembre se estrenó la décima temporada del polémico reality show “Acapulco Shore”, de donde salió la bella Manelyk González y como en cada edición ésta se convirtió en tema de conversación luego que su exprometido y su exmejor amiga hicieron declaraciones sobre ella.

Y es que Manelyk terminó su compromiso matrimonial con Jawy y éste aseguró que “la pajarita” fue quien decidió terminar todo pues según ella, él ya no lo hacía feliz, desde entonces no se le ha conocido una nueva pareja formal a la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, sin embargo, asegura estar en su mejor momento.

Manelyk le gusta a todos

Tras su ruptura con Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como “Jawy”, Mane ha sido vista con varios galanes e incluso se rumoreaba que tenía una relación amorosa con el actor Carlos Speitzer con quien fue pareja en el reality show de baile “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Pese a lo anterior, Mane y Carlos negaron que tuvieran algo en cuestión de romance pues eran solo buenos amigos, desde entonces “La pajarita” no ha sido vista con nadie más, pero eso sí ha dejado claro que está en su mejor momento.

Foto: IG @manelyk_oficial

Y es que la “chica reality” compartió un video en sus redes sociales en donde asegura que a sus 32 años es asediada por hombres de todas las edades desde los jovencitos de 20 años, los de su edad y hasta hombres maduros.

“Los de 20 quieren conmigo, los de 30 quieren conmigo, los de 40 quieren conmigo, los ancianos quieren conmigo, todo mundo quiere conmigo, estoy en mi mejor etapa…” dijo Manelyk en su cuenta de Tiktok

Además de esto, la hermosa y polémica mujer mandó un mensaje a sus seguidoras y les pide que al igual que ella, también deben vivir su mejor momento y sentirse hermosas.

Foto: IG @manelyk_oficial

Y es que para nadie es un secreto que la ex integrante de Acapulco Shore es una de las mujeres más bellas de la industria y aunque su belleza la ha conseguido a base de algunos procedimientos estéticos, este no significa ningún problema para ella pues siempre ha dicho que pese a que tiene cirugías, la constancia en el ejercicio y una buena dieta hacen la diferencia.

