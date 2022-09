Juan Osorio defiende a su novia y tacha de interesada a Belinda: "no le tengo que regalar un coche para que me quiera"

Tal parece que los tatuajes de pareja son la nueva moda entre los famosos, pues para muestra Belinda y Nodal quienes se tatuaron cada uno en sus respectivos cuerpos algo referente al amor que se tuvieron aunque ahora ya los hayan borrado, a esta tendencia se ha unido el productor Juan Osorio quien aprovechó para lanzarle fuertes indirectas a la intérprete de “Luz Sin Gravedad”.

Y es que el famoso productor de telenovelas se ha tatuado la inicial del nombre de su nueva novia por lo que algunos reporteros lo cuestionaron sobre la posibilidad de que borre dicho tatuaje si es que llega a terminar con Daniela, ante esto, el ex de Niurka Marcos hizo lamentables comentarios en contra de Belinda, tachándola de interesada.

Durante su plática con los medios de comunicación, el productor Juan Osorio explicó cómo fue que se animó a hacerse el tatuaje de la inicial del nombre de su novia Daniela.

"Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice '¿tú no tienes un tatuaje?', y le digo 'no', entonces me dijo ' te regalo uno'. Le digo, 'no eso duele mucho', me dice 'si te duele el primer piquete ahí lo dejamos'", contó Juan Osorio a los reporteros