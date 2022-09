Anillo de Belinda la traiciona por similitud con tatuaje de Nodal, ¿extraña a su ex?

Una vez más Belinda da de qué hablar y es que la popular cantante presuntamente podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, luego que su relación amorosa y compromiso matrimonial con Christian Nodal, terminó el pasado mes de febrero.

Pese a que salieron a la luz nuevas imágenes de Belinda con quien presuntamente podría ser su nuevo galán, todo parece indicar que esta podría seguir recordando a su polémico ex novio.

¿Extraña a Nodal?

Y aunque para nadie es un secreto que Belinda y Christian Nodal no terminaron de la mejor manera, pues luego de jurarse amor eterno y mostrarse enamorados en redes sociales, culminaron su relación con una serie de ofensas en donde ella juró que él le había destruido la vida entera, mientras que el cantante expuso una conversación en donde se puede ver como la cantante le pide ayuda económica.

Aunque esto ya quedó en el pasado y ahora ambos cantantes tienen una nueva vida amorosa y se han olvidado de las peleas entre ellos, todo parece indicar que la rubia aún conserva cosas que lo hacen recordarlo en todo momento.

Y es que luego de ruptura con Belinda, Nodal se hizo un tatuaje en forma de telaraña y ahora la rubia porta un anillo de esta misma figura por lo que muchos aseguran que podría ser una forma de recordar a su exnovio.

Foto: Especial

Pues cabe mencionar que tanto a Belinda como a Nodal les encantan los anillos, no por nada la rubia apareció en la primera temporada de “Bienvenidos a Edén” con los accesorios de su ex novio, por lo que no sería extraño que fuera una forma de recordar al cantante pues finalmente ambos estuvieron muy enamorados uno del otro.

¿Belinda de nuevo enamorada?

Aunque aún no hay nada confirmado por parte de la cantante, este fin de semana Belinda acudió a un evento de una famosa tienda departamental y en todo momento estuvo acompañada del joven empresario Gonzalo Hevia Bailleres.

Luego de este evento, en sus historias de instagram, Belinda compartió tres imágenes con las que levantó sospechas pues algunos aseguran son mensajes en los que deja ver que nuevamente se siente enamorada de alguien y ese alguien podría ser su acompañante al evento anteriormente mencionado.

De ser cierto, todo apunta a que su nuevo galán es el empresario Gonzalo Hevia Bailleres quien es nieto de Tere y Alberto Bailleres, dueños de todas las tiendas Palacio de Hierro, además la nueva conquista de la intérprete de "sapito" es dueño de varias empresas; aunque como lo mencionamos al principio aún no hay nada confirmado.

SIGUE LEYENDO:

Andrés García: Preocupa la salud del actor, ¿quiénes son sus herederas y a cuánto asciende su fortuna?

Grupo Firme: ¿Quieres revivir el concierto que ofrecieron en el zócalo de la CDMX? Aquí te decimos donde verlo

Belinda estaría estrenando noviazgo con un joven empresario, ¿olvidó a Nodal? | VIDEO

MasterChef Celebrity: ¿Quién fue el eliminado de este domingo 25 de septiembre?

Grupo Firme superó a Vicente Fernández y Shakira, ¿en qué?

bmz