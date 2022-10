Por pedir tacos, una mujer descubre la infidelidad de su marido con su secretaria

Una vez más TikTok destapó una infidelidad donde unos tacos fueron los terceros en discordia. Todo se debió a que la usuaria Asereth Aguirre que se dedicaba a subir videos en esta plataforma, realizó uno de los trends donde evidenciaba a su actual exesposo siéndole desleal con su secretaria. El video con música de fondo de "Yo todo lo doy" de Alfredo Olivas, muestra las capturas a las conversaciones que los involucrados tenían. Lo destacable y el por qué se volvió tan viral este caso es que la mujer relacionada con el engaño le pide al hombre unos "taquitos" para comer cuando este vaya a verla.

Vayamos por partes

Asereth Aguirre llevaba una vida de logros y éxitos en su natal Monterrey, Nuevo León. La chica egresada de la Universidad del Valle de México (UVM) es titulada de la carrera de Contaduría, tiene casa propia y pagó su primer carro que además compartía con su entonces esposo. Remarca que hace un año y 10 meses vivió con su pareja Axel. Narra que él no pagaba renta, no daba mensualidades para el automóvil y a ella le tocaba solventar todas las cuentas de los servicios básicos y comida dado que su exesposo no tenía trabajo y ella, que se preparó profesionalmente para ser una mujer independiente, no le pesaba asumir los gastos de vivir juntos. Incluso remarco que ella pagó su propia boda.

La infidelidad

Aparentemente y de acuerdo con la versión de la tiktoker, Axel conoció a su secretaria tres semanas antes de que la situación explotara en redes el 11 de octubre del año en curso. Asereth primero comunicó los hechos en su perfil de Facebook donde acompaña la evidencia con un largo escrito. Puntualizó que la mujer de nombre Luna, no solo se metió con su pareja siendo este casado, sino que se burlaba de ella en las plataformas sociales a través de videos donde escribía "a ti te nombró en terapia pero conmigo la terminó y se le ve feliz y estable." También la acusó de hipócrita y doble moral dado que la chica asistia a marchas feministas pero no replicaba el discurso de sororidad en su vida personal.

Después de su primera publicación, Asereth publicó una serie de imágenes donde señala las burlas que Luna, la amante, le hacía en redes sociales. FOTO: Asereth Aguirre

Asereth todavía quiso confrontarlos con las pruebas tangibles en su teléfono y acudió al Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe (Injuve) donde ambos laboraban. Se desconoce si ya perdieron su empleo debido a la viralidad del caso. La mujer tuvo una discusión que terminó en golpes debido a la mala actitud de su ex pareja y la chica en cuestión. Narra que al llegar, con los nervios de punta y la carga emocional que ello implicaba, él jamás le negó los hechos y ella se burló de la situación. Cerró su discurso en Facebook puntualizando que las chicas debían tener dignidad y no permitir este tipo de sucesos. Añadió que su ahora ex esposo se encuentra lejos de su vida y que tomó esta decisión gracias a que su educación y trabajo la respaldan.

Añadió que las mujeres que sufren este tipo de infidelidades deben marcar límites y no depender de otra persona que solo las maltrate psicológicamente o en el peor de los casos, físicamente. También remarcó que los hombres deben valorar a sus parejas que incluso en los malos momentos continuan estando a su lado de forma incondicional. Remarcó el discurso sobre el amor propio y esto fue suficiente para que su publicación llegara a las 87 mil reacciones, 58 mil compartidos y 38 comentarios. Le siguió dos días después el video de TikTok donde se viralizó rápidamente la historia con más de 394 mil reacciones, casi cuatro mil comentarios y miles de reproducciones.

Actualmente

Los susodichos cerraron sus redes sociales y de la mujer solo se encuentra una página en Facebook que contiene comentarios primero de burla y luego de arrepentimiento o tristeza sobre la situación. Se desconoce realmente si el dominio sea de la involucrada pero la última publicación suena alarmante debido a que los "haters" le han enviado amenazas de muerte aunado a los miles de comentarios negativos que ha recibido por la viralización del contenido, ella da a entender que cometería un posible suicidio. Anteriormente, pidió que dejaran de juzgarla ya que ella desconocía que él era casado y que solo hablaban por WhatsApp. Aunque Asereth desmiente esto y aseguró que ella perfectamente conocía el estado civil de su entonces esposo.

El escrito cuenta con 57 reacciones, pero varios internautas aseguran que la cuenta no es de "Cielo", nombre con el que también se identificó a la chica. FOTO: Facebook Luna García

Por su parte, la ahora #LadyTacos, como se popularizó en internet, presume de una relación estable, promueve el amor propio y replica el discurso sobre lo dañino que resulta la infidelidad dentro de las relaciones de noviazgo o matrimonio.

Tanto en Facebook como en TikTok se le ve a la chica feliz de haber dejado su relación y seguir adelante con su vida. FOTO: Asereth Aguirre

