Se enamora de un preso, lo visita e intenta matarla por descubrirle un horrible secreto

Lo conoció en Facebook y quedó completamente enamorada de él. Sin importar que se trataba de un hombre encarcelado, la mujer quien pidió mantenerse en anonimato bajo el nombre falso de “Analía”, comenzó una relación con el recluso identificado como Javier Baldovino, con quien tuvo una relación amorosa durante un año y 10 meses.

Al principio, Analía no sabía que Javier iba a prisión constantemente, pero solo bastó una semana tras hablar con él que se enteró de su situación jurídica. Al saber que entonces estaba preso en el penal 49 de Junin ubicado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, la enamorada mujer decidió ir a visitarlo al reclusorio cinco meses después de haber empezado a escribirle por Facebook.

Javier cumple una sentencia de ocho años tras ser acusado por el delito de violencia de género contra una de sus exparejas, y otro más al ser señalado de haber intentado asesinar a su excuñado. Pese a los antecedentes penales, Analía acudió a su primera cita tras las rejas y así lo haría durante casi un año y medio de conocerlo.

El preso intentó matarla dentro del baño

Hace un par de semanas, Analía visitó como era costumbre a su enamorado dentro del penal 49 de Junin. Al estar junto a él, le pidió por favor que con su celular le enviara un mensaje de texto con su a su hija para avisarle “que había llegado con bien”, según dijo para el medio local Crónica. Tras su encargo, la mujer ahora pidió a su novio que le mostrara fotos de su hijo para conocerlo mejor, ya que tenía algunas en su perfil de Facebook, pero quería ver más.

Por lo anterior, Analía descubrió un horrible secreto para su corazón, ya que pudo constatar que ella no era la única a la que Javier le había prometido quererla y respetarla. “Estábamos charlando y le pido que me muestre fotos de su hijo. Ahí es cuando abre el Facebook, y veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil de Facebook trucho“, indicó.

El preso intentó estrangular a su novia. Foto: Especial

Al ser confrontado por la aún posible infidelidad, Javier confirmó a Analía que en efecto mantenía una relación con otra mujer desde hace cinco meses, la cual llevaba a cabo aún estando con su primera novia. Al enterarse de ello, Analía arrebató el celular a su novio y salió de la celda de la visita conyugal para ir a esconderse al sanitario.

“Él me siguió al baño, y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás, y me aprieta muy fuerte el cuello, y me saca el teléfono”, contó Analía.

En la zona de los baños no hay seguridad, dijo la preocupada mujer quien tras finalmente devolver el teléfono celular a su novio, fue como éste dejó de estrangularla. “Tranquilamente me podría haber matado”, confesó Analía. Tras el terrible forcejeo donde la mujer pudo haber sido asesinada por el recluso, ambos volvieron a la celda y se sentaron en una mesa.

Analía empezó a estallar en llanto y le dijo a Javier que ya quería irse de ahí: “‘Yo me quiero ir’, le dije, pero me dijo: ‘No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera’”, describió Analía, quien pudo salir de la visita conyugal y no dudó en ir a denunciar el ataque ante la comisaría de la Mujer de Pilar, luego de llevarse la decepción amorosa que se llevó de su ahora expareja.

