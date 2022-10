Una mamá encuentra a su hijo 15 años después, y abusa de su hermanita

María Jesús Peralta vivió momentos de gozo y al mismo tiempo de amargura luego de reencontrarse con uno de sus hijos 15 años después de haberse separado, ya que la mujer no podía sortear los compromisos económicos para mantener a dos de sus hijos quienes tuvieron que ser trasladados a un Hogar de Menores en Argentina.

Los hijos de María fueron alejados de su madre cuando tenían cinco y tres años de edad. Sin embargo, aunque la angustiada madre después los buscó, logró dar con el paradero de uno de ellos a 15 años de que fueron arrancados de su vida. En 2016 fue el tan anhelado reencuentro de María con su hijo quien ya tenía 18 años de edad.

María y su hijo entonces se fueron a vivir juntos en Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, pero cuatro años después del esperado encuentro, la mujer se enteró que su propio hijo cometió un terrible delito en contra de su hija de entonces 3 años de edad, quien tuvo con su nueva pareja sentimental.

El joven comenzó a abusar de su hermanita

Para 2020, el hijo de María Jesús ya tenía 22 años de edad, y su hermanastra contaba con tres años de vida. Durante ese lapso, el joven abusó sexualmente de la menor en varias ocasiones hasta que María Jesús se dio cuenta de lo que sucedía. “Nosotros no nos dábamos cuenta como familia cuándo pasaba esto”, contó la mujer citada por el medio local TN.

Los abusos ocurrían cuando el hermano de la niña “le cambiaba el pañal”, según indicó María Jesús, ya que aseguró que en otro momento no podría haber pasado ya que “en la casa siempre había gente”, dijo. En un cambio de pañal que le hacía otro de sus hermanos, la niña le contó lo que el hermano mayor le hacía cada vez que hacían ese proceso.

“Le dijo que le chupaba y le metía los dedos”, reveló María Jesús, quien una noche se despertó al escuchar fuertes golpes y gritos que venía de la cocina de su hogar, los cuales eran provocados por el hermano de la menor quien se había enterado del abuso. Al ir a revisar lo que sucedía, la mamá vio que su hijo “estaba nervioso y con bronca”, junto a su novia. En ese momento, la mujer se enteró de lo que había sucedido con su hija.

Cuando la pequeña niña contó sobre el abuso, el presunto delincuente había ido a dormir a casa de su familia adoptiva. Desde ese instante, María Jesús Peralta no volvió a ver más a su hijo quien a pesar de haber ser denunciado, está en libertad sin prisión preventiva y trabaja como radioperador en un sitio de taxis.

María Jesús contó el testimonio que hizo la víctima de abuso de ahora seis años de edad, la cual describió: “Él me bajaba el pantalón, me sacaba el pañal y me chupaba mientras yo estaba acostada, yo no sabía que era algo malo”, dijo al lograr hacer una reconstrucción de los hechos para la policía. Para María Jesús, “fue muy chocante” escuchar el testimonio de su hija, afirmó.

El caso aún está abierto en la cámara de juicios orales de Argentina y esperan que se lleve a cabo el juicio contra el presunto abusador que por varios años llevó a cabo el delito. “Tiene que haber justicia, no puede ser que este tipo ande en la calle como si nada”, dijo la enojada madre.

