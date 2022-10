Se fracturó el cráneo y quedó en coma: despertó un mes después y su esposo ya estaba con otra

Una mujer australiana, de 25 años de edad, permaneció un mes en coma debido a que sufrió una lesión cerebral luego de un accidente en una zona construcción. Tras 30 días inconsciente, Brie Duval despertó para descubrir que su pareja ya salía con otra persona.

Duval se accidentó luego de entrar a una construcción en la que no había señales que indicaran lo peligroso que era el lugar. Ella se asomó, no vio que el suelo estaba 10 metros más abajo, perdió el equilibrio y cayó al vacío; en consecuencia la joven se estrelló contra el pavimento y se partió el cráneo, por lo que sufrió una lesión cerebral.

Luego del intenso accidente, Brie tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Alberta, donde los médicos le pronosticaron solo un 10 por ciento de probabilidades de sobrevivir. Debido a los procedimientos quirúrgicos, la joven quedó en coma.

La joven permaneció un mes en coma luego del accidente. Foto: IG Brie Duval

"Le dijeron a mi madre que tenía un 10 por ciento de posibilidades de vivir y que las cosas no pintaban bien", recordó la mujer al hablar del accidente ante sus seguidores de TikTok, red social donde compartió su experiencia con quien ahora es su ex pareja.

Después de permanecer en coma por un mes, la joven recuperó el conocimiento y descubrió, al revisar su celular, que su pareja ya salía con otra mujer. Cabe señalar que, previo al accidente, Brie comentó que estaba a punto de casarse con su novio con quien llevaba una relación amorosa de cuatro años.

En apenas un mes el hombre pasó de ser su futuro esposo a bloquearla en las redes sociales y desaparecer por completo. Se había mudado con su nueva pareja y ya estaban conviviendo en redes sociales, detalló la joven en su cuenta oficial de TikTok.

Al despertar del coma descubrió que su casi esposo ya salía con otra mujer. Foto: Foto: IG Brie Duval

"Me dieron mi teléfono y lo primer que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días", dijo Brie. "Abrí mi celular y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: 'Ahora estoy con él. Se mudó acá. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames'".

Cinco meses después de lo sucedido, la mujer decidió contar su experiencia en redes sociales. Por ello abrió su cuenta en TikTok, @hotcomagirl1, donde reveló los detalles de historia y se volvió viral rápidamente, superando los 3 millones de reproducciones en sus clips.

