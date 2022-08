Héroe o villano: joven se viraliza por evitar que a su amigo le revisen el celular con peligrosa técnica

TikTok se ha convertido en la red social más popular del momento por la gran variedad de contenido que los usuarios publican minuto a minuto, algunos con recetas, reseñas de cine, críticas musicales, ingeniosas coreografías, novedades del mundo geek y un infinito etcétera que te puede atrapar por varias horas.

Algunos de los contenidos más populares tienen que ver con las situaciones del día a día que enfrentan los usuarios, mismas que pueden causar mucha más empatía entre los viewers, quienes incluso se han visto identificados por vivir una escena parecida en el pasado, o simplemente porque resulta gracioso, a veces triste, hasta emotivo y causante de enojos.

Tal es el caso de un hombre que con tal de salvar a su amigo de enfrentar una situación bochornosa en un momento que no lo ameritaba, realizó una maniobra que nadie se esperaba, y que se volvió inmediatamente viral, pero que también dividió las opiniones de la internet.

Créditos: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Joven se viralizó por salvar a su amigo de una revisada de celular

Al parecer, dos parejas de amigos estaban en una fiesta, cuando a uno de los hombres empezó a distraerse con el celular en la mano, y parecía que mandaba mensajes, por lo que su novia, quien ya observaba de lejos, le arrebata el celular de manera intempestiva para ver con quién chatea o bien, la actividad que tanta atención le roba.

Justo cuando se disponía a ver con total tranquilidad, uno de los amigos del hombre en cuestión le arrebató el celular. Aunque la opción más adecuada hubiera sido regresarlo a su dueño, decidió intentar una peligrosa técnica para desaparecer todo rastro de lo que había en el dispositivo de su compañero.

Inmediatamente después de tenerlo en su completo control, lo tiró al centro de mesa más cercano, mismo que contiene una buena cantidad de agua, hasta el grado de cubrir completamente el celular una vez que llegó hasta el fondo. Se desconoce si el teléfono sobrevivió a dicha técnica.

El popular corrido detrás del video

Como fondo del video, utilizaron de manera irónica la canción "El Rescate" de Grupo Marca Registrada con Junior H, donde se narra la historia de un hombre al que "lo cacharon en la movida", sin especificar cuál fue la actividad ilícita, pero sí advirtiendo que se trata de la policía quien lo tiene rodeado.

Por el otro lado de la bocina en la llamada telefónica, uno de sus compinches le asegura que ya van camino a emplear tácticas de rescate, pero únicamente a través de automóviles, sin que éstos puedan soltar balazos porque, cuentan, ya se le acabaron las balas de su pistola.

"Compa, me cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron...", es la frase exacta que utilizan para dar a entender que el hombre en problemas también fue rescatado por su "ángel" o amigo.

Su celular terminó en el fondo de un recipiente por agua. Créditos: Instagram / @tutuvictoria

El video dividió internet

Los comentarios, desde luego, se dividieron entre los que apoyaban al joven que decidió actuar en favor de su amigo, y quienes pensaron que realmente se trató de una acción que lo perjudicó por completo, pues argumentaron que si no tenía nada que esconder, ahora levantaría sospecha por lo dudoso de las acciones.

Estos fueron algunos de los comentarios que respaldaron dicha teoría: "Híjole no bueno más evidentes no pudieron haber sido"; "La chava no sospechaba nada de su novio ….. Hasta ese momento jajajajaj …. Demasiado obvios"; "Mejor señal para terminal con él no pudo haber!"; "amiga ahí no es !! amigo ahí si es jajajaja"; "Lo que sea que haya sospechado la novia el amigo se lo confirmó, que bronca me dan las mentiras ojalá lo deje".

Por otra parte, hubo quienes aseguraron que más que un amigo, se trata de su hermano, pues esas acciones no son comunes. Algunos de los comentarios más populares fueron: "Jajaja la cara de alivio al ver el cel en el agua"; "esos son amigos amigos de verdad el dinero se recupera"; "una cerveza para este héroe sin capa"; "esos son los verdaderos amigos en Las buenas y en Las malas".

Intentó revisar el celular a su novio, pero reacción del amigo se hizo viral. Créditos: Instagram / @tutuvictoria

Pero no podía faltar una tercera teoría, donde aseguran que no lo hizo para proteger a su amigo, sino para protegerse a sí mismo de las cosas que pudiera saber o tener su amigo y ponerlo también en evidencia: "lo que no saben es que el teléfono hay cosas que comparte con su bro y también se quema él..."

Por el momento, no se ha presentado la historia real detrás del peculiar momento que ya acumula 526 mil reacciones de "me gusta"; 2mil 472 comentarios; que se ha compartido en 22 mil ocasiones y que ha contabilizado hasta 5.2 millones de reproducciones desde que fue publicado la tarde del 29 de agosto de 2022.

