Si es infiel a su novia, pagará todas sus deudas: el polémico acuerdo prenupcial que dividió internet

TikTok se ha convertido en la red social más popular del momento gracias a sus divertidos videos, a sus doloras experiencias, a sus espeluznantes grabaciones sobrenaturales, sus deliciosas recetas y un grandísimo etcétera de personas que día a día actualizan sus perfiles con videos realmente creativos.

Sin embargo, hay quienes cuentan su día a día, como una mujer que inmediatamente después de abandonar la oficina de sus abogados corrió a la red social para contarle al mundo el increíble acuerdo prenupcial que logró probablemente después de una dura negociación.

Mujer aseguró que hizo firmar a su novio un contrato por si le es infiel

La usuaria identificada por su nombre de usuario como salamiiqueen, y por su usuario de Instagram como Chaylene Martinez, confesó durante un video a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo prenupcial con su prometido, pero muy diferente al que estamos acostumbrados a ver.

La revelación de una mujer dividió al internet por lo polémico de un contrato. Crédito: TikTok / @salamiiqueen

De acuerdo con lo descrito por la propia Chaylene, mientras viajaba abordo de una camioneta, su novio se comprometió, mediante una firma legal ante notario, que si llegara a serle infiel a su próxima esposa, entonces tendrá que hacerse responsable de todas las deudas que hasta entonces hubieran acumulado.

“Acabo de alcanzar un nuevo nivel de locura; mi novio, bueno, mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas. Lo hice realmente, tengo un documento legal. Si me engaña, está jodido. Soy tan inteligente o muy loca, no lo sé“, dijo con una notable emoción y felicidad en el rostro.

Hasta el momento, acumula un total de 7.2 millones de reproducciones, lo que no es nada fácil dentro de una red social que a diario actualiza sus contenidos; tiene, además, 1.6 millones de reacciones de "me gusta" y hasta 12.7 mil comentarios que se incrementan conforme pasan los días.

Los usuarios no tardaron en reaccionar

Por una parte, destacan personas que le han dicho "genia", y que concuerdan en que se trata de un acuerdo prenupcial casi obligatorio, aunque no revelaron que ellos y ellas mismas lo firmaron en alguna ocasión; por el otro, están quienes la llaman loca e incluso le han recomendado al hombre que salga corriendo en cuanto pueda.

"Si no están dispuestos a hacer esto, no los quiero", fue uno de los posteos con más apoyo de la publicación; "Mi tipo de acuerdo prenupcial, gracias por sentarme este precedente", escribió una usuaria más; "Has desbloqueado una parte del cerebro a la que no mucha gente tiene acceso", agregaron en apoyo a la mujer.

"Hermana, ¿dónde se ha ido la confianza en estos días? Parece que ahora solo tendrá miedo de engañar por culpa de este acuerdo prenupcial, en lugar de no engañar por amor a ti", fue uno de los mensajes en contra de que se haya realizado el documento.

La mujer aseguró que no le importan todos los comentarios negativos que han lanzado en su contra. Crédito: Instagram / @chayjordan_

La respuesta luego de las división de opiniones

“Pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos" dijo en un video que hizo horas después, cuando se dio cuenta de lo viral de sus declaraciones, e incluso hubo gente que le pidió subir el documento en pdf para poder darle una checada.

Informó también que la razón principal por la que decidieron hacer algunos acuerdos de este estilo es porque han estado haciendo cosas juntos en lo financiero, y es una forma en la que ambos pueden estar tranquilos de que su esfuerzo y su patrimonio podrán estar asegurados en caso de cualquier eventualidad.

"Las personas engañan y son infieles todo el tiempo, te pacen perder tu tiempo, y el tiempo es dinero", dijo después de aclarar que todo comenzó realmente como una broma, pero al final su pareja lo agregó al documento final como un gesto más de caballerosidad, y no realmente como una obligación verdadera.

Aseguró, por último, que en realidad no es un tema tan profundo como muchos lo habían querido hacer ver en diversas publicaciones y comentarios que hicieron alrededor de su video, que si bien se centró específicamente en una pequeña cláusula, hay mucho más de sus vidas personales y económicas detrás.

