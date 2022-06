Graba tierno video con su bebé y descubre una espeluznante sombra arrastrándose debajo de la cama | VIDEO

Un bello y tierno momento se convirtió en un espeluznante encuentro entre una madre y su bebé, y una presunta sombra que se esconde debajo de la cama. Este caso lo compartió Jessica Catanesi, una usuaria de Tiktok que se topó con una macabra sorpresa que ya se volvió viral.

La mujer grabó un video en el que aparecía bailando con su pequeña bebé, pero cuando volvió a reproducirlo, vio que la cámara también había captado una extraña sombra arrastrándose por debajo de la cama de su hijo.

“Cuando volví a verlo, vi algo que se arrastraba debajo de la cama de mi hijo. Mi marido tenía a nuestros dos perros con él y yo estaba sola en casa con mi hija cuando grabé esto”, dijo Jessica, quien aclaró que en su casa no hay ningún tipo de roedor que se pudiera haber atravesado en ese preciso momento.

Lejos de ignorar este acontecimiento, la tiktoker no dudó en comprobar más de cerca qué había podido ser. Enseñó dónde estaban ubicadas todas las fuentes de luz y el poco espacio que había debajo de la cama, por lo que descartó la posibilidad de que hubiera alguien escondido; ya sospecha de algún ente paranormal.

Jessica se topó con una macabra sorpresa que ya se volvió viral

De acuerdo con Jessica, su hijo mayor lleva un tiempo insistiendo en que tiene una amiga imaginaria y que habla con ella en su cuarto seguido. El pequeño asegura que esta amiga en realidad existe, mientras que su madre empieza a creer que se trata de un fantasma, justamente el mismo que fue captado debajo de la cama en el video.

Tras esta espeluznante experiencia, la mujer asegura que quiere mudarse lo más pronto posible, pues confesó no haber dormido más de algunos minutos en toda la noche pensando en lo que pudo haber sucedido en aquella habitación.

Hasta el momento, el clip acumula más de 9 millones de visualizaciones en cuestión de días y todo tipo de comentarios por parte de los internautas:

“Tienes un gato, simplemente no lo has conocido aún”, “Terrorífico”; “Yo que tú me mudaba cuanto antes”, se lee en la publicación.



