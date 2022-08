TikTok: Padre le llevó "lonche" a su hija en el primer día de universidad y se viralizó

TikTok, la red social más importante del momento, la más popular y visitada desde que inició la pandemia por COVID-19, se ha convertido en un gran semillero de nuevos talentos, pero también en un espacio para morirse de la risa, llorar de la tristeza, o esperanzarse con la humanidad que demuestran día a día los usuarios que ahí se alojan.

Hay videos que sin duda nos recuerdan la mejor etapa de nuestra vida. incluida, claro, la Universidad y nuestro primer día, nerviosos, ansiosos, emocionados por entrar al mundo de la preparación profesional, de por fin estudiar lo que más nos apasiona y dedicarle a ello la mayor parte del tiempo.

Unas galletas y un jugo fueron suficiente para hacerla sonreír. Créditos: Tik Tok / @rubentrujillo45

Padre se volvió viral por darle lonche a su hija en su primer día de universidad

Para una jovencita, sin embargo, se convirtió también en uno de los días más especiales, pues en el automóvil, sus padres la vieron llegar, orgullosos, y luego bajarse del mismo para emprender camino hacia su nueva segunda casa, pero todavía le esperaba una sorpresa.

La linda acción de su padre, quien preparó hasta la cámara para inmortalizar el momento y subirlo a TikTok, sacó hasta las lágrimas a más de uno. Justo antes de llegar a la vida universitaria, le regaló, como su primer desayuno, unas galletas y una bebida para que no pase hambre.

"Suerte mija en tu primer día, échale ganas, abusada; se te olvidó tu lonche mija, toma. Que Dios te cuide y te bendiga. Guarda tu Pau Pau y tus galletas. Mucha suerte. Te comes tus galletitas y tu frutsi", fueron las palabras que mencionó al bajarse del automóvil.

Aunque su hija lo tomó a juego y se río un poco, tal vez de nerviosismo o de pena, tomó con una increíble actitud sus alimentos y se despidió de su padre con un beso. "Me vas a quemar en TikTok, verdad", fue lo único que atinó a decir, y guardó inmediatamente su almuerzo dentro de la mochila.

La reacción del público fue increíble. Los usuarios de la red social han reproducido el clip de apenas unos segundos hasta 5.7 millones de veces, dieron más de 800 mil reacciones de "me gusta" y dejaron, hasta el momento, al rededor de 8 mil 170 comentarios con frases de agradecimiento y felicidad.

Algunos de los más destacados fueron: "Ella no debe esperar menos de alguien, felicidades señor!!!"; "Sentí la envidia, jaja que bonito iniciar una etapa así"; "Ella no debe esperar menos de alguien, felicidades señor!!!"; "Mi papito siempre q podía me llevaba a la escuela"; "La más afortunada, muchas hubiésemos querido una relación así con nuestros papás"; "Soy foránea.. me hubiera gustado mucho que mis papás me llevaran a mi primer día".

El alcance del video que incluso fue descargado y enviado a otras redes sociales con mensajes de ánimo para todos los universitarios, le provocó una inmensa alegría a quien originalmente lo subió a la plataforma. El señor, entonces, lanzó un mensaje para todos quienes lo visitan.

"Nos hemos dado cuenta que el video se ha compartido en varias páginas, como pudieron darse cuenta fue mi primer video que gracias a mis hijas se logró publicar, muchos comentarios lindos y otros no tanto pero igual se agradecen, no queda más que agradecer por sus buenos deseos y enviarles un saludo!", escribió.

Un día más tarde, aunque menos viral, se volvió a popularizar un video de Rubén Trujillo, quien le dio a su hija un puñado de billetes de 20 pesos y le dijo a Mery que se trataba de su gasto para la semana: "Acuérdate de que es uno para cada día, eh, de aquí hasta el viernes, así que cuídalos mucho".

También grabó la primera desvelada de su hija haciendo tarea; al parecer se dedicará a la arquitectura, debido a los materiales que hay en la mesa de su casa; mientras que los usuarios que estudiaron lo mismo lo confirmaron y le desearon buena suerte pues, dijeron, eso será todos los días de los próximos años.

SIGUE LEYENDO:

Joven rompe en llanto desconsolado al ver el precio de la gasolina para sus vacaciones: "Son mis ahorros"

Graba tierno video con su bebé y descubre una espeluznante sombra arrastrándose debajo de la cama | VIDEO

Desde la cocina y presumiendo músculo: Chayanne felicita a sus fanáticas previo al Día de la Madres | VIDEO