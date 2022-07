Joven rompe en llanto desconsolado al ver el precio de la gasolina para sus vacaciones: "Son mis ahorros"

En cualquier parte del mundo, la gasolina representa uno de los gastos más grandes, pues cada vez va en aumento. Esto provoca indignación entre muchos usuarios, que aunque usen el transporte público para trasladarse, de vez en cuando se ven obligados a utilizar su propio automóvil, tal como una joven cuya reacción y llanto se ha hecho viral en TikTok, justo por tener que gastar en el hidrocarburo.

Una joven española descubrió lo que se gasta en gasolina para salir de viaje en vehículo particular en compañía de su novio:

"¿Por qué lloras?", se escucha preguntarle a la chica, identificada como Nahia Sánchez. "Pues porque son mis ahorros y esto es más caro que su pu** madre, por la gasolina, que no sirve para nada", se queja en el clip que fue grabado por su pareja.

Según explica su novio, "es la primera vez que paga la gasolina en 2 años para irnos de viaje". Sin embargo, eso no ha impedido que la joven llore desconsolada y exprese su opinión por lo que le ha costado comprar gasolina.

"No me voy a sacar el carné en mi vida. ¿Para qué quiero coche? Si esto es más caro que yo qué sé. Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato, lo caro, ¿Qué es? 200 euros y ni siquiera está lleno (el tanque)".

Muchos internautas han empatizado con la joven y lejos de burlarse, se identifican con la situación: "Nuestra generación en un vídeo", "representando a España", comentan algunos; mientras que otros han apuntado a que no solo es la gasolina lo que se ha encarecido: “Espera que le toque pagar luz y agua”, “Cuando se entera que la vida no es todo color de rosa y que las cosas cuestan dinero”.

Hasta el momento, el Tik Tok ya cuenta con más de 790 mil “me gusta”.

SIGUE LEYENDO

Captan a vendedora de cerveza limpiando vasos con mandil e indigna a la red | VIDEO

Chica Oxxo deslumbra con su cautivadora belleza y la comparan con Hailey Bieber | FOTOS