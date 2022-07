Captan a vendedora de cerveza limpiando vasos con mandil e indigna a la red | VIDEO

Acudir a una contienda futbolística usualmente significa pasar un buen rato con familiares y amigos, lo que suele conllevar el consumo de bebida alcohólicas para aprovechar la ocasión. No obstante, los asistentes desconocen los procedimientos de higiene de los trabajadores en este tipo de recintos.

Tal fue el tema a discutir gracias a un tweet que reveló como una vendedora de cerveza parecía reciclar los vasos de plástico. Se viralizó el video que circula en la red social de Twitter, donde se evidencia el modus operandi que los vendedores utilizan para distribuir su producto.

En dicho video, se puede observar como, mientras lo que parece ser el inicio del partido, la trabajadora selecciona los vasos de plástico para 'limpiarlos' con su mandil, por lo que tras darle una breve tallada con la tela, procede a limpiar el próximo. El suceso fue grabado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y no se necesitaron de varias horas para que la difusión del video provocara indignación en los usuarios, además de numerosas críticas a la organización del lugar.

Entre los comentarios, aprovecharon la oportunidad para etiquetar al club futbolístico de Puebla y denotar su desaprobación.

No obstante, otros internautas salieron a defensa de la trabajadora, argumentando que no se demostraba a detalle que estaba reciclando los vasos.

"Mmmmm no se ve claramente el reciclaje de los vasos si los está sacando del empaque que tampoco es muy claro. No hagamos olas en en vaso de cerveza si no estamos seguros. Sí ya yendo al estadio es peligros, no nos pongamos estrictos de más. Mejor quédense en casa y punto".