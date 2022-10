Mesera de Hooters se vuelve viral al revelar cómo un cliente le fue infiel a su novia

Los videos que denuncian las infidelidades de otras personas se han vuelto cada vez más frecuentes en las redes osciales y en esta ocasión fue una trabajadora de un establecimiento de Hooters quien decidió exhibir a un hombre que le habría sido infiel a su pareja justo estando frente a ella. Mediante una grabación que compartió en TikTok la joven empleada de la cadena de restaurantes se mostró indignada por la actitud que tomó el cliente y la falta de respeto hacia ella y hacia su propia "novia".

Se trata de la usuaria de TikTok Jody Tavares (@jodylynntavares), quien se desempeña como mesera en un restaurante Hooters ubicado en el estado de Texas y el pasado 10 de octubre publicó en la red social china acerca de un episodio que ocurrió durante su jornada laboral. La empleada se grabó y le dedicó el video a la clienta que había atendido tiempo atrás para comentarle un delicado asunto relacionado con el hombre que la acompañaba y que presuntamente sería su pareja.

"Si tú y tu novio vinieron a comer al Hooters del centro de Dallas y me tocó ser su mesera: no sé cómo carajo tu pareja logró hacer esto. Pero lo voy a exponer”, inició Jody en el video que una ez que fue publicado se convirtió en la sensación en la plataforma de videos cortos, ya que en él la TikToker exponía a un presunto cliente infiel que, de acuerdo con lo que mostró en el clip, anotó su número telefónico en un papel mientras su pareja se encontraba sentada en la misma mesa acompañándolo.

TikToker y empleada de Hooters exhibe infidelidad de cliente; anotó su teléfono en un papel

Jody Tavares contó en el video como el hombre dejó escrito su número telefónico en un pequeño papel blanco (el cual mostró en elvideo) mientras su "novia" o pareja, ya que en ese momento Jody no sabía si realmente se tratada de su pareja, se encontraba teniendo manteniendo una "cita" con él en la misma mesa.

La joven exhibió a un hombre que intentó serle infiel a su pareja. FOTO: Especial

De acuerdo con lo que Jody narró en su video tal parece que la joven a la que se refiere al inicio del clip nunca se paró de su asiento, por lo que la mesera de Hooters se mostró realmente sorprendida por la estrategia, casi perfecta, empleada por el hombre para escribir y, además, hacerle llegar el mensaje escrito en el papel sin que nadie se diera cuenta de la incómoda situación que estaba ocurriendo durante su jornada laboral.



“Nunca vi que tú te pararas. No sé cómo hizo él para que no te dieras cuenta”, continuó Tavares en el video, el cual se ha convertido en un éxito total en la red social china en donde supera los tres millones y medio de reproducciones. “Cuando él me entregó la propina en la mano, también me dio un pedazo de papel. Luego de que ustedes dos se marcharan del establecimiento, descubrí que en el papel se hallaba escrito su número”, continuó Jody en el clip.

El cliente le dejó escrito su número telefónico en un papel. FOTO: Especial

Joven envía mensaje a hombres que son infieles

Una vez que se dio cuenta del hecho, la TikToker decidió darlo a conocer y tomó su celular para contar a los usuarios el audaz método que utilizó el hombre para concretar un supuesto intento fallido de infidelidad, por lo que quedó evidenciada la propina, como excusa perfecta para acercarse a la mesera de Hooters y hacer la entrega del papel que llevaba escrito el número telefónico.

Para cerrar su video, Jody Tavares decidió aprovechar la oportunidad para enviar un contundente mensaje a todas aquellas personas que mantienen este tipo de conductas y realizan estas acciones: “Estoy harta de que estos hombres tengan estas actitudes (...). Especialmente cuando tú estabas ahí con él, porque yo no creo que fueses la madre”, fueron las palabras con las que concluyó el video.

La TikToker también envió un mensaje para todas aquellas personas que tienen este tipo de conductas. FOTO: Especial

