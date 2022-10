Ana Torroja trae el Tour Volver a México con esta esencia: "Mecano es la banda sonora de miles de personas"

Hace 40 años el mundo era muy distinto. Corrían los días de 1982 y par de meses antes de comenzar la Copa del Mundo de España 82' salía a la luz el álbum "Mecano", portada a la banda del mismo nombre que con el tiempo se convertiría en el mayor suceso musical de ese país.

José María y Nacho Cano, los hermanos, aportaban de igual manera al perfecto complemento que desde el primer día brindó Ana Torroja como voz principal. La historia señala que se conocieron tiempo atrás en la década de los años 70, pero al día de hoy en pleno 2022 el público sigue añorando su presencia a través de sus canciones agolpadas en un playlist de Spotify.

Así, con esto como preámbulo al recuerdo del grupo más vendedor de discos en España, es que Ana Torroja se presentará en la Ciudad de México el próximo viernes 4 de noviembre. El lugar que reciba su presencia, voz, canto y sensaciones será La Maraka, ese espacio personal y cercano al público que tanto le viene bien a la misma Ana.

Mecano, la banda sonora de la gente

Con el ímpetu de quien lleva cuatro décadas recorriendo escenarios por todo el mundo, Ana Torroja confiesa en entrevista para El Heraldo de México su emoción por sentir de cerca a la gente que canta con ella.

"Estoy con muchas ganas de que llegue el día 4 de noviembre. La verdad es que me hace especial ilusión porque no conozco La Maraka, nunca he tocado ahí, pero me encantan las distancias cortas y que la gente se relaje y sienta como en casa. Un concierto en un lugar así, más íntimo, es como estar en el salón de tu casa rodeado de amigos y lo hace especial", definió.

Cálida y reflexiva, presiente que el impacto de Mecano sigue tan vigente que miles o millones de personas le tienen tatuado en sus historias y la piel.

"El 'Tour Volver' es un concierto por las canciones de Mecano, de mi carrera solista y algunas canciones nuevas. La gente se conoce el 95% del show, se lo canta, baila, se emociona y se ríe y es un concierto para disfrutarlo con los cinco sentidos y dejarse llevar."

"La verdad es que Mecano es la banda sonora de miles de personas, es increíble porque a veces hay una canción o dos que trascienden, pero en mí caso hay tantas y tantas canciones que han trascendido de generación en generación y sido inspiración para otros músicos, o estado en momentos importantes para las personas, yo no tengo palabras para agradecer", dijo y se mostró agradecida que en cada canción cantada la conexión sea potente.

Propositiva y preocupada por la guerra o el medio ambiente

Para este momento de su vida, Ana comprende la música y su labor desde una perspectiva distinta a la que tenía hace 30 o 40 años. Agradecida por seguir haciendo conciertos en directo y con su voz como máxima herramienta, la intérprete comparte qué le ocupa y preocupa hoy en día para componer una canción.

"Disfruto mucho todo el proceso que lleva a un artista el crear una canción, ahora es verdad que se comparte más pero suele ser más solitario, más introversión. Pero, en el momento que sale la canción, deja de pertenecer al artista, a mí, y pertenece a la gente a quien le llegó."

"Ahora mismo me preocupa lo que está pasando con las guerras en el mundo. Me inquieta todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la naturaleza, obviamente me inquieta el futuro de mi hija y no sé si esas cosas se transformarán en canciones porque me pasa que escribo algo para sacarlo y hacer catarsis y al final te das cuenta que no es lo más bello para poner en una canción.", indicó.

Fue así que llegó el tema 'Pasos de Gigante', una de sus propuestas recientes con un fin de ayudar a otras personas.

"Mecano fue propositivo desde los años 80 y 90, muchas de las canciones que hicimos siguen estando a la orden del día y las sigo cantando, pero no es fácil. Con 'Pasos de Gigante' que es una canción propositiva que habla sobre el cáncer y el viaje que hace una persona desde que le dan el diagnóstico hasta que si la vida quiere, se recupera, ésta tenía que ser muy positiva y era difícil no entrar en lugares comunes o tópicos pero fue un reto hacerla", precisó y abundó que algunos pacientes en España le confesaron sentirse queridos y reconocidos en la letra.

Además, todo lo recaudado con la canción será para apoyar a personas con cáncer.

¿Ana, José María y Nacho, volverán juntos algún día?

La pregunta que todo fan de Mecano se ha hecho alguna vez, es algo que Ana Torroja tiene claro y responde con naturalidad. Ante ello, refrenda el cariño por José María, hoy conocido como Cano de Andrés en su faceta como pintor y artista plástico, además de Nacho y su faceta como escritor, productor y músico.

"No he tenido mucho tiempo para ver 'Malinche' el musical de Nacho (Cano), he leído algunas reseñas pero no me fio mucho porque al final deberían ser objetivas y no lo son. Sé que está gustando mucho, pero no he tenido tiempo de ir a verla.", comienza Ana y avanza.

"Y a José María (Cano), no es cierto lo que se dice en los medios, no sé de dónde salen esas respuestas, se sacan las cosas de contexto a veces y todo cambia. La separación de Mecano fue por razones personales de José (María Cano) y no hay más. No nos hablamos a diario pero sí sabemos los unos de los otros y si es necesario estamos, hay un cariño y aunque hace mucho que no nos vemos pero el cariño sigue ahí. He visto lo que ha expuesto, la de Toledo vi los cuadros y cosas que me ha mandado", confesó.

De esta forma, la esencia de Mecano sigue vigente como el primer día. Esto se verá el viernes 4 de noviembre en La Maraka en punto de las 21:00 horas, con los éxitos de la banda en voz de quien siempre los interpretó, Ana Torroja, sumado a sus temas como solista. El mundo cambió mucho a lo largo de 40 años, pero lo que siguió igual fue las sensaciones de cada tema de Mecano.

MÁS DETALLES DEL CONCIERTO

Ana Torroja aceptó que su trabajo como solista es muy ecléctico y tiene la suerte de que su estilo es su propia voz. "Eso le permite jugar con diferentes formas de hacer canciones y fórmulas". El concierto está envuelto en este sonido más electrónico del disco 'Mil Razones' (2021) con la banda y habrá algunas versiones como con 'Cruz de Navajas'. "Son canciones que se dejan maquillar pero la esencia está ahí, la melodía no se cambia nunca. Por eso es un concierto especial, temas musicalizados de otra forma". Cantará algunas canciones no tan usuales en su repertorio. "Tendré algunas canciones que no fueron sencillo y las cantaré, por ejemplo un tema de Leonel García que me gusta mucho y se llama 'Soy', para mí es una delicia y la gente la disfruta mucho aunque no la conozcan mucho".

ANA TORROJA EN FRASES

"No hay lugares menores, no importa el número de personas que vayan a verte si van con el espíritu abierto y con las ganas de ir a disfrutar a la banda sonora de su vida"

"Cantar en directo es poderoso porque es retroalimentación de gratitud, agradezco por haberla recibido y hacerla suya y ellos por haberla dado, es el momento de la música que se comparte espíritu con espíritu mirándote a los ojos y cantando juntos"

"'Pasos de Gigante' la he hecho con Alberto de Miss Caffeina, colaboré con él en el tema 'Punto Muerto', es de los grupos indies españoles que más me gusta"

"El disco de Tangana me parece de los más completos que se han hecho últimamente, es difícil encontrar un disco que me guste completamente y me pasa, es un álbum osado y me gusta eso, que haya propuesta que sorprenda, eso es maravilloso. Sí que le buscaría para una colaboración"

