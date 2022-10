Jordi Sánchez celebrará 30 años de OBK con concierto en La Maraka

El público mexicano siempre ha sido buen anfitrión del talento llegado de España. Compartiendo la lengua y con lazos culturales sólidos en paralelo, ha sido natural recibir a infinidad de propuestas llegadas desde el país ibérico. Una de éstas que se ha cimentado en torno a un nicho muy especial de personas es OBK, un dúo en el pasado y hoy liderado por Jordi Sánchez, integrante original del grupo que ha avanzado a lo largo de tres décadas con este proyecto.

Exitoso en España y con una comunidad que les demanda atención y entrega cariño por igual, OBK se presentará el 19 de noviembre en La Maraka de la Ciudad de México, volviendo así luego de una ausencia para celebrar poco más de 30 años de hacer música y poner a bailar a generaciones.

OBK y su pasión en el escenario

Así fue como lo manifestó Jordi Sánchez en entrevista para El Heraldo de México, con la serenidad de estar al frente de su grupo durante largo tiempo y la misma emoción de siempre por subirse a escena y hacer lo que más le agrada.

"Lo más importante y me hace muy feliz es volver a la Ciudad de México y reencontrarme con los fans de OBK, que este sea una fiesta. Volvimos a ir un par de veces a eventos privados luego del concierto en el 2016 en Plaza Condesa, pero ha pasado mucho tiempo ya desde ese año y qué mejor que hacerlo en La Maraka este 19 de noviembre", indicó vía telefónica.

Consciente de la cercanía que tendrá con su público en La Maraka, Jordi expone que esto será benéfico para su actuación.

"Me gusta escuchar que habrá una cercanía con la gente porque busco esa complicidad en el escenario y esa energía, espero que sea una noche mágica con las personas, por lo apasionado que soy cuando estoy en concierto", confesó.

En torno a lo anterior, abundó que el público que ya conoce a OBK y las personas que vayan por primera vez, se encontrarán con una grata sorpresa.

"OBK es un descubrimiento a nivel de directo. En ese sentido mi actitud y manera de ser, me pasa en España que acá es popular, es una marca respetada, pero siempre que salgo al escenario parece poco conocido porque nunca fui de hacer mucha TV pero sí buenos discos. Creo es una grata sorpresa verme en directo, muy rockera y de complicidad. Y me gusta que sea una fiesta, soy apasionado y así son las noches apasionadas de OBK", refrendó.

De Depeche Mode al italo disco para crear canciones

En este sentido, OBK es una agrupación formada a inicios de la década de los años 90, época en que la música electrónica y el pop en Europa tenía una clara mezcla de influencias discos de los Estados Unidos, la fuerza de bandas inglesas y las tendencias de Italia o Francia. Así, la mezcla para OBK fue evidente.

"Es una de las cosas que aprecio es la honestidad con la que trabajo y forma popular de hacer canciones electrónicas, pop y con sintetizadores que eso perdure en el tiempo y le guste a la gente, por eso creo que luego de más de 30 años de carrera sigue OBK."

"No pienso tanto en a qué público va cada que hago canciones, cuando soy creador como artista me muevo por emociones y sentimientos y no sé de dónde viene esa magia, pero si soy consecuente con eso y con tu ADN, por eso la manera de componer está en el momento presente. Mis maestros musicales me enseñaron a hacer canciones de 3 o 4 minutos, pero quiero que el arte me emocione y hacer algo igual a mis gustos de Depeche Mode o Elton John, me dejo llevar por el motor de mi creatividad.", indicó.

Con esa confesión, remató: "Soy muy sincero, igual que de adolescente me gustaban los cantautores italianos o el italodisco, eso fue una fascinación como Depeche Mode o los grupos que hacían música electrónica, por eso hacía esa música o Mecano en España. Ahora me gusta todo, no soy una persona que me corte de escuchar trap o reggaetón por si hay una frase que te llega, soy open mind y observador. No me cierro, escucho un poco de todo y eso es bueno".

En 2016 grabó un en vivo en el Plaza Condesa

Mantiene el misterio en su vida

Para acotar en la conversación, Jordi Sánchez acepta que OBK ha trabajado con cierto halo de misterio y no tanta exposición medíática.

"Me gusta la sensación de misterio, buscarme la vida para producirme y el no contarlo todo, eso me gusta. Creo que demasiada información de uno le quita gracia. Por eso no uso decir tanto de mi vida privada en las redes sociales, creo es saludable el tener ese misterio en tu vida, el saber diferenciar esto de la música y el estar expuesto. Así lo siento de corazón, por eso ahora las redes son una gran herramienta de promoción pero me cuesta mucho usarlas".

Es así que Jordi Sánchez, líder de OBK, confiesa su gusto por el cine y admirar a las personas de forma tranquila, más ahora que se viven momentos convulsos en todo el planeta.

"Me gusta mucho el cine, ver películas de ahora y de antes, soy bastante cinéfilo. Me gusta mirar u oler la vida, estar en una terraza y ver pasar a la gente, ver cómo somos los seres humanos y mirar la condición humana, tengo predilección por el drama. Soy curioso y nunca sabes donde te puede pasar algo para desnudar una letra o música. Me preocupa todo lo que al mundo, como una guerra y estamos, desgraciadamente, haciendo historia por un momento más oscuro", sentenció.

