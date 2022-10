María Félix adoptó a una joven que después se casó con su ex esposo Agustín Lara

María Félix fue una de las grandes íconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues tanto su talento en la pantalla grande, como su vida privada, aún son recordados por sus fanáticos, pues hay que destacar que a pesar de tener películas muy importantes, también la marcaron varias polémicas, como fue cuando su hija adoptiva se casó con su ex esposo Agustín Lara, quien también fungió como su cuidador y la crio cuando era tan sólo una niña.

A demás de ser una diva de la pantalla grande, a "La Doña" también la marcaron sus amores, ya que en cuatro ocasiones llegó al altar. El primero fue Enrique Álvarez, con quien se casó en 1931 y tuvo a su único hijo Enrique Álvarez Félix, el que también siguió sus pasos en la industria; posteriormente se divorció, y volvió a contraer matrimonio en 1945 con el "Flaco de Oro", con el que estuvo por cuatro años; Jorge Negrete fue su esposo durante un año debido a su muerte en 1953, por lo que finalmente su última pareja sentimental fue Alex Berger.

María Félix y Agustín Lara adoptaron a una niña

María Félix y Agustín Lara contrajeron nupcias en 1948, en una boda que se realizó en una casona de Polanco y que tuvo una luna de miel en Acapulco. Aunque la pareja fue criticada porque se dudaba de su verdadero amor, demostraron que se querían sobre todo porque el compositor escribió "María Bonita" para su esposa. Además, adoptaron a una niña llamada Roció Durán, quien era hija de una cantante que colaboraba con "El Músico Poeta", no obstante, tuvo que irse a vivir con los artistas después de que se quedara sin alguien la cuidara.

Agustín Lara fue el segundo esposo de María Félix Foto: Especial

La madre de Roció era cantante, pero a pesar de su talento su esposo se oponía a que siguiera con esa carrera, por lo que la abandonó junto a su hija. En tanto, Agustín Lara la apoyó y le dio trabajo, así que se fue de gira por América Latina, no obstante, tuvo que dejar a su pequeña de su abuela. Cuando Durán tenía 5 años, la señora falleció, entonces el cantante y compositor le pidió a María Félix que fuera por ella, de esta forma la adoptaron, aunque no fue de forma oficial ante las autoridades.

"Agustín Lara le habló a María Félix, María Félix fue por mi en un coche kilométrico cuando murió mi abuelita, a los dos o tres días, y me llevó a su casa. María Félix para mí fue mi mamá, fue un ángel salvador, me dio mucho cariño, me compraba vestidos de organza, zapatitos", dijo en una entrevista la propia Roció sobre su relación con la protagonista de "Tizoc, amor de indio", quien contrario a lo que muchos creían, fue muy buena persona con ella, pues era tierna y le compraba cosas.

Sin embargo, la pareja tuvo problemas, así que se divorciaron en 1948, cuando la pequeña tenía 7 años. Durante la conversación que tuvo hace algunos años en el programa "El sabor del saber", Durán platicó que tras la separación del artista con Félix, él tuvo otra relación con una mujer que dijo que no la quería. Cumpliendo los 11 años fue internada en un colegio de monjas y fue hasta los 15 que salió de esa institución para nuevamente vivir con la persona que llamó papá: Agustín Lara.

Agustín Lara se casó con su hija adoptiva

En 1963, el compositor de éxitos como "Amor de mis amores" y "Solamente una vez", sorprendió a todos al casarse con Roció Durán, quien había sido su hija adoptiva y que tenía 22 años, mientras que Lara ya tenía 66 años. En otra entrevista que concedió años después, indicó que desde los 17 años se comprometió a cuidar de "El Flaco de Oro", tal y como él lo había hecho cuando ella era una niña, por lo que después de un tiempo se casaron, desatando críticas en aquella época.

Roció reveló que la razón por la que se casaron fue sólo por el “qué dirán”, pues en realidad no tenían planeado algo más y desmintió que estuviera con él por interés. “Él dice: ‘Oye hija, ¿y si nos casamos por el qué dirán? Para que se olviden todas estas gentes’. (Yo respondí) ‘Pues sí, papá, pues nos casamos, lo que tú quieras’. Ya nos casamos y todo, pero después nos lo echaron para abajo”, indicó para el programa SonríeTe Media.

Sin embargo, de acuerdo a diferentes fuentes, el matrimonio fue invalidado, ya que el también cantante se había casado mucho tiempo atrás con otra mujer y ese documento seguía vigente. No obstante, a Roció Duran se le conoce como la viuda de Agustín Lara tras su muerte 6 de noviembre de 1970.

Agustín Lara se casó en 196 con su hija adoptiva, Rocío Durán Foto: Especial

