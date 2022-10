VIDEO: Yuliett Torres sube la temperatura en bikini rojo

Yuliett Torres se ha convertido en una de las consentidas en las redes, y lo confirmó este jueves en su cuenta de TikTok, en la que compartió un video con el que enloqueció a sus millones de seguidores al lucir su curvilínea silueta en un sensual bikini rojo con el que sin duda subió la temperatura en la famosa plataforma en la que se ha mostrado con los atuendos más atrevidos.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Torres ha ganado popularidad en diversas plataformas digitales por sus imágenes en las que se deja ver con looks que resaltan sus curvas, y también es una de las mexicanas que conquista OnlyFans, pues desde hace tiempo destaca en la plataforma de contenido exclusivo para adultos, donde se suma a otras famosas como Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García.

Yuliett Torres presume sus curvas en bikini

Yuliett consintió a sus 1.5 millones de seguidores en TikTok, al compartir un clip en la que se le ve posando en la explanada de una plaza, y luciendo un outfit con el que dejó poco a la imaginación, pues su conjunto combina una panty pequeña con revelador top, atuendo con el que recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios de sus admiradores, quienes nunca pierden la oportunidad de hacerle saber lo bella que es.

Este video es para ti " y un emoji de corazón fue como Torres acompañó las imágenes que ha sumado más de 26 mil reproducciones, y en las que se pueden leer comentarios como: "te ves guapísima Yuliett", "la más guapa", "la mejor de todas, para mi hermosa", "Que linda mi yulii... Saludos", "luces espectacular", "chulada de mujer" y "te ves preciosa"; entre muchos otros mensajes.

El clip que la influencer fitness y modelo de OnlyFans compartió en la plataforma china, donde también suma 8.2 millones de "me gusta", subió la temperatura en la red y dejó claro que la guapa tapatía no teme a las restricciones en las plataformas digitales, pues el mismo look lo dejó ver hace unas semanas en Instagram, que tiene mayor censura, pero en la que se lució bailando como lo hizo en TikTok.

Yuliett conquista TikTok en bikini. Foto: TK @yuliett.torres

Yuliett ya había compartido imágenes de la atrevida sesión en la plataforma de Meta, pero en esta ocasión encantó a sus admiradores, quienes la llenaron de halagos y piropos, con un clip que musicalizó con la canción "Sale el Sol" de Don Omar, mientras que en Instagram se mostró moviendo las caderas al ritmo de Tarot, de Bad Bunny y Jhay Cortez, imágenes que acompañó con la frase "Escríbeme lo primero que tengas en mente va! Te leo".

Torres es una de las favoritas de OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo y sólo para mayores de edad, pero también es una de las celebridades que abrió desde hace tiempo una página VIP en la que deja a sus admiradores con la boca abierta, pues sin duda es una se arriesga con sus fotografías, algo que también le permite hacer Twitter, en la que se pueden encontrar instantáneas y videos más subidos de tono que en otras plataformas.

La influencer presumió sus curvas. Foto: IG @yuliett.torres

