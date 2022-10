VIDEO | Ivonne Montero revela sus experiencias paranormales, le han movido objetos y hasta atacado

Ivonne Montero, además de ser una excelente actriz y cantante, es una mujer muy sensible, pues además de tener un noble corazón, es capaz de vivir experiencias paranormales. Casi desde siempre ha sufrido situaciones inexplicables e increíbles para muchos como que se sentaran a su lado o hasta la abrazaran cuando estaba dormida.

La situación comenzó desde que era una niña, platicó en entrevista con Yordi Rosado, pues entre sueños se le aparecía un hombre mayor de otra época en su mecedora. De igual forma, llegó a ver cómo se movían sus juguetes. Aunque eso le sucedía de vez en cuando nunca pensó que las cosas se fueran a salir de control con el paso de los años.

Ivonne Montero y sus experiencias paranormales

Aunque Ivonne Montero tuvo algunas experiencias inexplicables en su infancia, no le generaron un problema, pues todo ocurrió en momentos en los que denominó estar en "trance", pues estaba entre dormida y despierta. Sin embargo, nunca pensó que las cosas se intensificarían cuando estuviera más grande. En este caso sus pesadillas comenzaron a la edad de 28 años.

La cantante reveló que llegó a soñar al Diablo o situaciones satánicas donde le aseguró una voz que "ella era la siguiente" para llevarsela. Ella, que no entendía nada y sin saber a quién recurrir se aferró a su fe católica, pues gracias a la oración del Padre Nuestro pudo defenderse de entes oscuros que la llegaron a atacar.

Todo llegó al grado de que la tocaron y la agredían físicamente. Esto no fue exclusivo de una casa, pues vivió en distintas

partes y sufría lo mismo. Incluso pensó que se estaba volviendo loca porque no lo podía canalizar, además de no poder comentárselo a nadie.

Cuando la situación se volvió una locura se acercó a la lectura de los ángeles para tratar de entender su situación. En una ocasión estaba sola en su cama y sintió que una sombra se subió en una de las esquinas una sombra se subió y se fue en su contra hasta montarsele; ella comenzó a citar la oración llorando y logró que la soltara.

De igual forma, Ivonne Montero habló con el ente, al que llamó descarnado, para que la dejara en paz y así fue, pero sólo fue por un rato porque después volvió con mayor intensidad. Recordó que tras volver de un viaje con su familia por Oaxaca, cuando estaba sola en su cuarto unas veladoras que tenía salieron disparadas.

Por suerte para ella las cosas terminaron cuando su hija Antonella nació, pero ahora es la pequeña quien ve cosas, pues llegó a ver los pies de una persona y hasta Ivonne Montero la descubrió hablando con su papá, Fabio Melanitto, cantante asesinado a tiros en el año 2018.

