Cardi B, Brad Pitt y Alejandro Fernández juntos en un concierto de Bad Bunny

El reggaetonero Bad Bunny se ha consolidado como uno de los cantantes favoritos para millones de personas. Benito Antonio Martínez Ocasio, como realmente se llama el puertorriqueño, se encuentra realizando su gira World's Hottest Tour y recientemente se presentó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se dieron cita miles de fanáticos y celebridades que han mostrado su gusto por la música del conejo malo.

Según información de medios locales, el concierto de Bad Bunny realizado el pasado 1 de octubre, en el estadio ubicado en Inglewood, tuvo una afluencia de 70 mil espectadores; no obstante, entre los asistentes destacaron tres celebridades que fueron vistas disfrutando al ritmo de la música de "Un verano sin ti", el más reciente álbum del cantante.

Una de las celebridades que no dudo en asistir al concierto, e incluso apareció en un after party con el reggaetonero, fue la rapera Cardi B. La también cantante tiene una colaboración musical con el conejo malo, se trata de su tema "I Like It", el cual fue lanzado en 2018 junto al colombiano J Balvin.

Los cantantes comparten una colaboración musical. Foto: @celeb.instapics1

Durante el concierto, el intérprete de "Neverita" invitó a la rapera a subir al escenario, donde cantaron juntos los temas "I like it" y "Bodak Yellow", una sorpresa que los fanáticos de Bad Bunny no esperaban. Posteriormente, ambas celebridades fueron vistas en una fiesta después del concierto; en las grabaciones Cardi B aparece luciendo un entallado vestido rosa neón, mientras baila y canta al lado del puertorriqueño.

Otro de los famosos que no dudo en asistir al concierto del conejo malo fue Alejandro Fernández. El "Potrillo" fue visto en compañía de su novia, la modelo Karla Laveaga, disfrutando del show del reggaetonero.

La pareja mostró que disfrutan de la música del conejo malo. Foto: IG @nelssiecarrillo

Por su parte, Brad Pitt también acudió a mostrar su apoyo hacia la música de Bad Bunny. El actor de Hollywood compartió créditos con el intérprete de "Me porto bonito" en la película "Bullet Train", la cual se estrenó el pasado 5 de agosto de 2022; desde entonces, ambas celebridades han mostrado la buena relación que mantienen.

El actor posó en fotografías tomadas desde el interior del SoFi Stadium. Foto: IG @nelssiecarrillo

SIGUE LEYENDO

Bad Bunny tendrá su propia materia en universidad de EU, será objeto de estudio por desafiar estas "reglas"

Latin Grammy: Rosalía y Bad Bunny, los artistas más nominados para este 2022; lista completa

Bad Bunny habla como nunca de su vida privada y aclara su relación con Gabriela Berlingeri