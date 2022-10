Lucha Villa se casó con ícono del Rock and Roll

Lucha Villa es una de las grandes estrellas del espectáculo nacional, pues además de ser un ícono de los géneros de ranchera y mariachi, también fue una de las celebridades que participó en varias películas del Cine Mexicano, ya que conquistó al público con su talento y belleza. La artista fue considerada una de las más hermosas, pues no sólo cautivó a sus fanáticos, también a algunos de los miembros del medio artístico, como por ejemplo el integrante de una conocida banda de Rock and Roll que se enamoró y se casó con ella.

Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de la cantante y actriz, nació el 30 de noviembre de 1936, en Camargo, Chihuahua, y comenzó su carrera como modelo, sin embargo, gracias a su particular voz dio un salto a la música y se convirtió en cantante, a la par, empezó a hacer trabajos en la pantalla grande. Lucha tuvo un rápido acenso en su carrera, pues se popularizó y fue una de las máximas representantes del regional mexicano con temas como "La media vuelta".

¿Con cuál ícono del Rock and Roll se casó Lucha Villa?

A la par de comenzar su carrera en la industria del entretenimiento, la también conocida como "La Ronca de Chihuahua" tuvo varios romances. Para los años 60, la actriz ya había tenido dos matrimonios: Mario Miller y Alejandro Camacho, con los que duró solo un par de años, respectivamente. Sin embargo, la intérprete de "Amanecí en tus brazos" la dio una nueva oportunidad al amor con Arturo Durazo, integrante de “Los Apson”, una banda de Rock and Roll que al igual que ella estaba despuntando su carrera.

Arturo Durazo era guitarrista del grupo, que fue uno de los primeros en tocar el género de Rock and Roll en México, desatando una nueva ola a partir en la década de los 60 en la que surgieron estrellas como Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Cesar Costa, así como su hermano Ricardo Roca. "Los Apson Boys" comenzaban a tomar relevancia gracias a sus covers de canciones estadounidenses, por lo que fue así que conocieron a la cantante de regional mexicano.

De acuerdo a los registros, la pareja de artistas se casó en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, lugar del que provenía el nombre de la banda de rock. Sin embargo, el amor duró poco tiempo, ya que sólo estuvieron juntos por alrededor de tres meses y se divorciaron. De esta forma, el músico se convirtió en el tercer esposo de los cinco que tuvo Lucha Villa, quien también fue madre en tres ocasiones, pues sus hijos son: Rosa Elena, Carlos Alberto y María José.

¿Quiénes son "Los Apson"?

La banda comenzó en los años 50, gracias a Arturo Durazo y su hermano Fernando, quienes reunieron a José Luis “Lichy” García, "Tránsito "Frankie” Gamez, Raúl “Cubano” Cota, Gilberto “Gil” Maldonado y Leopoldo “Polo” Sánchez, así como a Ismael Gerardo Valdez. Según las anécdotas, el nombre fue otorgado por el locutor Ricardo Rivas, quien les sugirió que tomaran las siglas de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, de ahí surgió "Apson" y después lo completó con la palabra "Boys".

Tuvieron un largo camino para llegar a triunfar en la música, pues comenzaron una gira por varias partes de la república con sus propios recursos tocando en fiestas y algunos bares. No fue hasta que llegaron al la Ciudad de México en 1963, que hicieron una audición para Discos Peerless en donde se quedaron y lanzaron su primer LP "Llegaron los Apson", teniendo gran aceptación, así que revelaron un segundo trabajo titulado "Bailando y cantando con los Apson", que incluía el cover de "The Hitchhiker" de Chubby Checker, el cual se convirtió en un éxito.

"Fue en un café", "Sueña dulce nena", "Anoche me enamoré", "Señor Apache" y "No hay amor" fueron algunos de los éxitos que hicieron ser a la banda de Rock and Roll unos íconos de las juventudes en la segunda mitad de los años 60. No obstante, surgieron algunas diferencias por lo que el primero en salir de la alineación fue "Polo", vocalista, y después le siguieron Frankie y "El Cubano" Cota.

