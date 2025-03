El David Aguilar lanza “Morra” cover inédito de la canción “Woman” de John Lennon

The Beatles es una de las bandas más importantes de la historia de la música, teniendo a John Lennon uno de los integrantes más importantes de la agrupación como uno de los mayores símbolos mundiales de la paz que antes de morir en 1980 por Mark David Chapman dejó temas que no se pueden olvidar.

Uno de ellos es “Woman”, tema muy importante en la discografía de John Lennon, que ahora será mexicanizado por “El David Aguilar” titulado como “Morra”, una canción que ha sido lanzado con un video similar al que lanzó John Lennon en 1980, por loq ue ha causado revuelo en las redes sociales.

"Yo creo que no hay ningún artista que no sea tan importante para mí que John Lennon, es el artista más importante de mi vida. Todo el tiempo siempre estamos hablando de él. Vivo obsesionado con su vida", dijo en una entrevista con @el__dieguito.

En 1980, tras cinco años alejado de la música, John Lennon regresó con Double Fantasy, un álbum que reflejaba su amor por Yoko Ono y su nueva vida como esposo y padre. Entre las canciones más emotivas del disco estaba Woman, una balada íntima y sincera en la que Lennon expresaba su gratitud y admiración por su esposa y, en un sentido más amplio, por todas las mujeres.

Lennon describió la canción como una continuación más madura de Girl, aquella pieza que había compuesto años atrás con The Beatles. En Woman, sin embargo, su mensaje era más claro: reconocía los errores del pasado, pedía perdón y celebraba el papel fundamental de la mujer en su vida. Con versos como "Después de todo, soy solo un hombre con necesidades" o "Te agradezco por mostrarme el significado del éxito", dejaba en evidencia su transformación y su deseo de ser un mejor compañero.

La canción se lanzó como sencillo el 12 de enero de 1981, apenas un mes después del trágico asesinato de Lennon en Nueva York. Su muerte le dio un peso aún mayor a la letra, y el público la recibió con profunda emoción. Woman se convirtió en un éxito inmediato y alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, consolidándose como una de las canciones más icónicas de su carrera en solitario.

Musicalmente, Woman es delicada y envolvente, con una instrumentación sencilla que permite que la voz de Lennon brille con calidez y nostalgia. Su mensaje de amor incondicional y reconocimiento sigue resonando décadas después, convirtiéndola en un himno que celebra el amor, el respeto y la importancia de valorar a quienes están a nuestro lado.

Para la otra mitad del cielo

Morra

Me es difícil sacar

Mis emociones por ir sin pensar

Al final, siempre en deuda voy a estar

Y, morra

Expresar trataré

Mis sentimientos y agradecer

Por darme a ver que el éxito esto es

Uh-uh, bien, bien

Du-du-du-du-du

Uh-uh, bien, bien

Du-du-du-du-du

Morra (morra, morra)

Yo sé que entenderás

El niño aquel que adentro va

Que en tus manos mi vida entera está

Y, morra (morra, morra)

Ponme en tu corazón

Que la distancia nos tenga temor

Al final, se halla escrito allá en el sol

Uh-uh, bien, bien

Du-du-du-du-du

Uh-uh, bien, bien

Du-du-du-du-du

Morra (morra, morra)

Please, debes saber

No quise que algo te pudiera doler

Así que escucha de nuevo, otra vez y otra vez

Te amo, bien, bien

Hoy y por siempre

Te amo, bien, bien

Hoy y por siempre

I love you, well, well

Now and forever

I love you, well, well

Now and forever

I love-