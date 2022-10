Así fue la trágica muerte del hijo de Hugo Sánchez, también jugaba futbol

Sin duda alguna, uno de los hombres más importantes dentro del mundo de los deporte no solo de nuestro país sino a nivel mundial es el ex jugador, ex técnico y actual analista deportivo Hugo Sánchez, quien en el año 2000 fue declarado por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, ?también obtuvo este nombramiento en CONCACAF.

Pese a tener una carrera intachable y llena de triunfos, la vida no le ha sonreído del todo a quien fuera delantero del Real Madrid en 1985, pues su único hijo varón Hugo Sánchez Portugal falleció a los 30 años de edad en su departamento en una famosa colonia de la Ciudad de México.

La misteriosa muerte de Hugo Sánchez Portugal

Era 8 de noviembre del año 2014 cuando los titulares en programas de espectáculos y noticiosos anunciaron la muerte del hijo de Hugo Sánchez, la cual ocurrió cuando éste se encontraba en su departamento ubicado en la colonia Polanco en la Ciudad de México.

Hugo Sánchez Portugal al igual que su famoso padre jugó en Los Pumas de la UNAM, luego fue parte del Club Atlante pero luego abandonó el deporte y se dedicó brevemente al modelaje, posteriormente se interesó por la política y tuvo un cargo en la entonces Delegación Miguel Hidalgo pues fue Director de Cultura Física y Deporte de la demarcación antes mencionada.

Foto: Especial

Hugo Sánchez Portugal QED

De acuerdo con los reportes de las autoridades pertinentes, se dio a conocer que la causa de la muerte del hijo del “Pentapichichi” se debió a una intoxicación por monóxido de carbono.

¿Esa fue la verdadera causa de la muerte de Hugo Sánchez Jr.?

Ante los reportes oficiales, la madre de Hugo Sánchez, Emma Portugal ha tenido algunas dudas sobre si en realidad esa habrá sido la verdadera causa de la muerte de su hijo, pues éste poco tiempo antes de morir le hizo unos comentarios muy peculiares.

Fue en el año 2018, cuando Emma Portugal brindó una entrevista al programa matutino “Sale el Sol” y ahí la mujer de cabello crespo reveló que su hijo fue encontrado con un golpe en la cabeza y con los ojos abiertos situación que le parece extraña.

“Mi hijo no traía una raspada ni nada, traía un golpe en la cabeza del lado derecho y mi hijo estaba con los ojos abiertos recargado en una almohada…solo Dios Sabe”, dijo Emma Portugal

Por otra parte, Emma Portugal reveló que su hijo, antes de morir le pidió que guardara sus últimas fotografías e incluso le pudo avisar que “le iban a dar cuello”, así lo dijo en la entrevista:

“Unos meses antes él me había dicho que guardara sus fotos, sus últimas fotos y luego un día me mandó una carita poniéndome ‘mamá me van a dar cuello’, como estaba en la política pues imagínate cualquiera lo puede callar rápido”, dijo Emma Portugal

La madre de Hugo Sánchez Portugal asegura que luego de la muerte de su hijo no ha logrado ser cien por ciento feliz, pero se mantiene de pie por sus hijas, nietas y su esposo a quien en algún momento le pidió el divorcio pero éste no se lo dio pues no estaba dispuesto a dejar al amor de su vida en el momento más difícil de su vida.

Por su parte también el llamado “Pentapichichi” en una entrevista que dio para su compañero Roberto Gómez Junco, el analista de ESPN, en dicha plática el ex delantero del Real Madrid habló de cómo es que ha aprendido a vivir con el dolor de la muerte de su hijo.

Foto: Especial

Y es que Hugo Sánchez asegura que un padre jamás estará preparado para recibir la noticia de la muerte de un hijo pues como ley de vida primero deberían morir los abuelos, luego los padres y posteriormente los hijos.

