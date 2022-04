La insólita petición que hizo Hugo Sánchez para llegar al América que involucró a su exesposa y a "El Negro" Santos

Para nadie es secreto que hasta la actualidad si se habla del mejor futbolista mexicano de la historia, sin importar su posición, más de uno mencionará a Hugo Sánchez como el máximo jugador azteca de todos los tiempos, pues el nacido en la Ciudad de México, lo ganó todo con el Real Madrid de España donde consiguió cinco pichichis.

Pese a que a muchos no les guste, el club América de México es uno de los equipos más grandes del continente, el cual sin duda tuvo su época de mayor éxito durante la década de los 80’s; por ello en búsqueda de mantener el éxito de la década anterior, por allá de 1992 el equipo de Coapa apostó por un fichaje bomba: repatriar a Hugo Sánchez quien volvió de su exitosa campaña por el viejo continente, multicampeon con el cuadro merengue.

Al América no le hacía falta talento, pues en ese momento dentro de su plantilla estaba el internacional y habilidoso jugador brasileño, Antonio Carlos Santos, mejor conocido como “El Negro” Santos, un medio campista de talento incuestionable, pero que para desfortuna de él mismo, tenía conflictos personales con el mexicano.

Dicha enemistad entre ambos jugadores nació a raíz de que el entonces jugador de las águilas mantenía una relación sentimental con Emma Portugal, exesposa de Hugo Sánchez, lo que generó que la breve estancia en que ambos compartieron vestidor fuera algo por demás incómodo y tenso, al menos así lo ha contado Óscar Ruggeri, jugador argentino que coincidió con Hugo y Santos en el América.

Según compartió Ruggeri en en el show 90 Minutos de Fútbol, Hugo Sánchez fue el principal responsable de la salida de Antonio Carlos Santos del América, pues los celos y diferencias fuera de las chancas los llevaron a no tolerarse para nada, al grado de que el mexicano llamaba “esclavo” al brasileño, mientras que Santos se burlaba de Sánchez pidiéndole más pensión para su exesposa e hijos.

Muestra de esta marcada rivalidad es el relato de Óscar Ruggeri, quien para sorpresa de muchos se soltó a contar la peculiar anécdota:

“Santos se casó con la exmujer de Hugo Sánchez (Emma Portugal) y teníamos a los dos en el vestuario (del América), yo me sentaba a lado de Hugo, y él me decía: ‘Oscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda, que yo quiero hablar con mis hijos’”, narró el también exfutbolista.