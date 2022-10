Marco Antonio Solís: “Tú cárcel" y otras canciones que presuntamente le dedicó a su expareja Marisela

Marco Antonio Solís es actualmente una de las estrellas más importantes de México, es embajador de la música regional en otros países, y ya sea como solista o con sus compañeros de Los Bukis logra llenar el recinto en el que se presenta, además de que su vida profesional es muy exitosa, su vida sentimental también lo es, está felizmente casado con Cristy Solís y juntos apoyan la carrera musical de sus hijas.

Pero antes de que la vida de Marco Antonio Solís fuera casi perfecta vivió un romance con otra importante figura del espectáculo, se trata de Marisela, a quien conoció cuando ella solo tenía 14 años y él 20. Desde que se vieron por primera vez, el originario de Michoacán y la estrella de Los Ángeles, California se gustaron y fue ahí cuando empezó la relación que solo duró un par de años.

Marisela y Marco Antonio Solís cantan "La pareja ideal". Captura de video.

Aunque la diferencia de edad lo hizo presas de críticas, hace unos meses la “dama de hierro" salió a defender lo que vivó con su ex amor y dijo que todo lo que pasó fue consensuado. “No voy a decir nada malo de Marco, porque no tengo nada malo que decir, él era mi novio y cuando uno es novio y sabes lo que haces, no tienes de qué preocuparte”, puntualizó.

En el transcurso de su amor surgieron varias canciones, algunas fueron interpretadas por ambos y otras cada uno, pero se rumora que muchas de las letras que escribió “El Buki” durante esa época son dedicadas para Marisela, aunque él ha negado en algún momento esa realidad.



Las canciones de Marco Antonio Solís

“Dios bendiga nuestro amor”

Se ha mencionado en repetidas ocasiones que “Dios bendiga nuestro amor” fue la primera letra que Marco Antonio le escribió a Marisela, e incluso ella ha declarado esa información, pues es una pieza que habla de cuando se conoce a la persona con quien se quiere estar el resto de su vida, aunque eso no pasó en su historia.

“La pareja ideal”

Es uno de los temas más recordados en voz de los famosos, hicieron un dueto en el que se aprecia la química que tienen. La lirica de “La pareja ideal” empieza con la historia de un hombre que tiene una relación con alguien y se entregan mutuo amor. Esta canción va inspirada en todas aquellos que viven algo especial.

“Tu cárcel”

La icónica canción de la agrupación Los Bukis fue lanzada en 1997 y en repetidas ocasiones ha negado que sea producto de una experiencia propia, pero se menciona que la escribió para Marisela, el músico señala que solo se basó en personas que ve por la calle y que no tiene nada que ver con lo que le ha pasado.

Seguir leyendo

VIDEO | Marco Antonio Solís y Cristy Solís se pasean en “la guagua” en Perú