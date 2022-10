Siempre Reinas: Maribel Guardia iba a ser parte del elenco, ¿por qué no estuvo? esto se sabe al respecto

El pasado 2 de octubre se estrenó a través de la plataforma Netflix un nuevo reality show el cual se llama “Siempre Reinas” en donde las protagonistas son cuatro grandes actrices de México, hablamos de Sylvia Pasquel, Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera.

Aunque ha sido todo un éxito este reality show pues en redes sociales piden una segunda parte, la realidad es que ese no era el elenco original pues la siempre bella Maribel Guardia tenía que haber estado en dicho reality show.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Lorena Herrera habló de su paso por el famoso reality show “Siempre Reinas” y ahí respondió a la pregunta que muchos fanáticos del programa se han hecho y es que el periodista cuestionó a la rubia sobre la gran diferencia de edad que existe entre ella y Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y Laura Zapata.

Ante esto, Lorena Herrera coincide con la observación que le han hecho tanto su público como el periodista, sin embargo, la actriz y cantante asegura estar muy contenta con su participación en “Siempre Reinas”, pero para que hubiera una conexión entre ella y sus compañeras originalmente existía otra integrante que es quién las iba a unir, se trata de Maribel Guardia.

“No sé si la estoy regando o no, no me importa, pues ni modo, yo digo las cosas como son, inicialmente en el elenco había una persona diferente y entonces sí había como un pequeño lazo ahí, era Maribel (Guardia)...”comentó Lorena Herrera