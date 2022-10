Lucía Méndez revela lo qué pasó en el camerino luego de cantar frente a Pablo Escobar

Este domingo 2 de octubre se estrenó el reality show “Siempre Reinas” el cual se transmite a través de Netflix en toda latinoamérica y en donde vemos a las actrices Laura Zapata, Lorena Herrera, Lucia Méndez y Sylvia Pasquel compartir un poco más de su intimidad.

Son seis capítulos de este reality show, sin embargo, en el primero de éstos la también llamada “Diva de México” hizo fuertes revelaciones de lo que ha vivido a lo largo de su carrera, y es que Lucía Méndez confesó haber cantado frente a Pablo Escobar.

Tal y como lo mencionamos anteriormente Lucía Méndez es una de las protagonistas de este reality show, y en el primer episodio se puede ver una plática entre “La Méndez” y uno de sus trabajadores quien le dice que sigue muy impactado el revuelo que ha hecho en los medios de comunicación la pelea que tuvo quien diera vida a “Diana Salazar” con la icónica Madonna.

Ante esto, Lucía Méndez dice estar harta de todo lo que se ha dicho respecto a ella y Madonna, pues eso no es nota, lo que causaría verdadero revuelo es si se llegaran a enterar de la vez que cantó frente a Pablo Escobar.

Pablo Escobar asistió a un show de Lucía Méndez

Foto: Especial

Fue entonces que “La Diva de México” comenzó a detallar cómo fue su encuentro con el líder del Cártel de Medellín, pues asegura que ella no sabía ante quién iba a cantar.

Lucía Méndez así comenzó la narración de su experiencia de haber no solo conocido sino deleitado con su talento a quien era en aquel entonces uno de los capos más importantes y peligrosos de aquellos años.

Foto: IG @luciamendezof

Pese al terror que sintió en ese momento Lucía Méndez continuó con su presentación, la actriz confesó a su trabajador que es de las veces que más se ha asustado, pero el cantar frente a Pablo Escobar no iba a ser todo, pues al terminar su presentación el capo colombiano la fue a buscar a su camerino.

“Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado”, contó Lucía Méndez