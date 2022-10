Yordi Rosado revela cómo quiso seducir a Lucía Méndez: "mis amigos eran galanes y yo era horrible"

Yordi Rosado es uno de los conductores más populares en México y tras su regreso a escena, en este caso con su famoso programa de YouTube, ha logrado conquistar a la audiencia con sus reveladoras entrevistas en donde sus invitados suelen impactar con sus confesiones.

En esta ocasión el presentador protagonizó su show "De noche todo pasa", el cual se transmite por Unicable, al revelar cómo en alguna ocasión trató de conquistar a Lucía Méndez, una de las actrices más bellas y talentosas que ha habido en nuestro país, pese a que sabía que lo podría rechazar.

Aunque se trató solo de una invitación para invitarla a bailar, para el conductor representó un reto más importante, el decidirse a dar el siguiente paso en un contexto en el cual ya había sido rechazado en muchas ocasiones por otras personas, comentó en su programa. Esta situación le condujo a entender que no siempre podría gustarle o resultarle atractivo, no sólo físicamente, a los demás, algo que lo llevaría a hacer frente al rechazo.

"Mis amigos eran galanes y yo era horrible": Yordi Rosado

Frente a sus invitados de programa Yordi abordó la manera en la que intentaba conquistar o seducir a alguna chica que le llamaba la atención y destacó que al no sentirse tan atractivo como sus amigos recurría al método "volverse divertido" y así poder cortejarla y atraer su atención:

"O me volvía divertido... porque además mis amigos eran ultra mega galanes. Mis amigas me decían: 'que vengan tus amigos' y yo; 'No, no hay manera, ahorita que vengan mis amigos no me vas a hablar'", comentó.

Esto lo llevó a "buscar otras habilidades para que a las chavas les parezcas interesante. Desde tu forma de ser real, hasta ser divertido", aseguró.

Yordi Rosado comentó que uno de los métodos que le ayudó a lograr sus objetivos de atraer el interés de las chicas que le gustaban fue decidirse a intentar conquistar a aquellas que él denominó "Las imposibles", las cuales, según sus palabras, pocos hombres se les acercaban por sus dudas e inseguridades, ya que pensaban que podrían ser rechazados por ellas.

Lucía Méndez es considerada una de las actrices más guapas y talentosas del medio del espectáculo. FOTO: Especial

Fue entonces cuando el conductor recordó la ocasión en la que sacó a bailar a Lucía Méndez en un "antro", pese a que sus acompañantes no lo creían:

"La saqué. Bailamos bien, no creas que me hizo el favor", contó el presentador. Y así demostró su teorías respecto a que una de las maneras eficaces para conquistar a una chica es saber bailar bien e invitarla a hacerlo, y él así lo ha corroborado, contó.

SIGUE LEYENDO:

Paul Stanley sufrió bulimia de niño: "Estuve 2 días en el hospital"

El “Puma” Rodríguez rompió el silencio sobre el momento más difícil en la vida de Génesis Rodríguez

Toño Mauri confirma nuevo positivo a Covid-19, este es el estado de salud del actor