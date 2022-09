Toño Mauri confirma nuevo positivo a Covid-19, este es el estado de salud del actor

Toño Mauri confirmó a través de sus redes sociales que de nueva cuenta dio positivo a Covid-19, la enfermedad que lo puso al borde de la muerte hace unos meses atrás, por lo que el actor de 58 años hizo un llamado a no bajar la guardia.

Como bien se sabe, Toño Mauri fue una de las celebridades de la farándula más afectadas por el coronavirus pues fue en 2020 cuando se dio a conocer que prácticamente toda la familia del actor había dado positivo a Covid-19, no obstante, el que presentó afectaciones más severas fue el histrión que ha participado en telenovelas como “El privilegio de amar” y “Abrázame muy fuerte”.

El actor pidió no bajar la gaurdia ante el virus. Foto: Especial

En aquel entonces, las complicaciones del Covid-19 pusieron al borde de la muerte al actor, incluso fue necesario que se sometiera a un trasplante de pulmón para poder seguir viviendo, afortunadamente y contra todo pronóstico, el actor pudo recuperarse y retomó su vida de manera normal aunque ya tiene que tomar ciertas precauciones para procurar su salud.

Toño Mauri confirma nuevo contagio de Covid-19

La mañana de este jueves 29 de septiembre, Toño Mauri publicó una fotografía en su perfil oficial de Instagram donde apareció recostado sobre una cama utilizando cubrebocas, además, mostró el resultado de su prueba de Covid-19, el cual, era positivo, sin embargo, todo parece indicar que el actor no está experimentado afectaciones severas, no obstante, dejó ver que debido a sus antecedentes se encuentra vigilado por sus médicos y por su familia.

“¡Otra vez COVID! Por favorm no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡Gracias a dios que no me suelta y está conmigo en todo momento, a mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo! ¡Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme! ¡Los quiero mucho!”, fue el mensaje de Toño Mauri.

Luego de que Toño Mauri diera a conocer su nuevo contagio de Covid-19, las muestras de apoyo por parte de sus fans no se hicieron esperar, además, otras celebridades del medio artístico también se hicieron presentes para expresarle sus buenos deseos. Algunos de los famosos que le escribieron al actor fueron Yuri, Alejandro Nones, Lorenzo Lazo, Ana Brenda Contreras, Natalia Jiménez, Yordi Rosado y Silvia Galván.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando el actor emita información más detallada sobre su estado de salud actual.

SIGUE LEYENDO:

“Si no lo hacía me iba a quedar ahí”, Toño Mauri revela la fuerte decisión que tomó para salvar su vida

Toño Mauri revela que llegó a pelearse por su hermana Graciela, protagonista de "Mundo de Juguete"