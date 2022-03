Le debe la vida: Toño Mauri dedica premio a su donador de pulmones

Uno de los actores que no deja de disfrutar y valorar su vida es nada más y nada menos que Toño Mauri, quien fue sometido a un doble trasplante de pulmón por las secuelas que le dejó el Covid-19.

El mexicano no pierde la esperanza de conocer a la familia de su donador de órganos y les dedicó la distinción que recibió durante la gala ‘Premio + 2021’ celebrada en Miami, Florida.

En una entrevista que ofreció al programa Sale el Sol, Mauri contó lo agradecido que se siente.

“Antes que nada se lo agradezco, se lo ofrecí a Dios con todo mi cariño, porque Dios fue el que me dio esta oportunidad, y también a mi donador, y de su familia”.

Reveló también que no pierde la esperanza de encontrarse con los familiares de su donante.

“Estoy en espera de recibir noticias de si se va a poder hacer la reunión con ellos, que tengo mucha ilusión de conocerlos, a la familia de mi donador”.

Explicó que el único impedimento para que eso no ocurriera, sería que "la familia no lo quiera hacer por un tema, pues es difícil, o sea, es algo tan especial, que me lo imagino, ese día, ese encuentro, y me llena de mucha ilusión”.

Por otro lado, recientemente el actor celebró sus 30 años de casado con Carla Alemán y compartió cómo se la pasaron.

“Estuvimos juntos, me la pasé con Carla mi esposa, con mis hijos, Toño y Carlita, que ya está a pocos días de que nazca su bebé, mis suegros, una comida familiar”.

Finalmente, comentó que no ha contactado a Amanda Miguel tras la muerte de Diego Verdaguer, luego de contraer coronavirus.

“No he podido llamarla, además le he dado un poco de tiempo porque siempre estos momentos son difíciles, entonces pues ellos saben que yo he estado muy pendiente y la familia también, y voy a dejar pasar un poquito de tiempo para que nos podamos ver o encontrar”, detalló.

