¿Luis Miguel tiene problemas económicos y de salud? Toño Mauri revela futuros planes del cantante

Luis Miguel ha vuelto a ser noticia en los últimos días, luego de que se diera a conocer que se encontraba con problemas financieros y que estuvo a punto de perder un brazo por no acudir a terapia tras sufrir una fractura; sin embargo, su amigo Toño Mauri salió en su defensa y negó dichos rumores.

“Yo no creo (que esté en bancarrota), él tiene un equipo, armó un equipo muy interesante, muy sólido, yo no creo que tenga esa situación, que yo sepa, en lo personal, él no está en esa situación. Espero que no, porque él ha hecho un gran trabajo con todo lo que ha venido a través de la serie, la gira que tuvo fue una gira muy exitosa”, dijo en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Sobre la supuesta fractura del brazo, el actor y productor aseguró que él no sabe que haya tenido algún problema así.

“Que yo Toño Mauri sepa, yo no supe, no tengo registrado ‘tengo un problema en el brazo’, jamás”.

Sin embargo, lo que sí reveló es que el ‘Sol de México’ tiene entre sus planes volver a cantar.

“Lo que sí sé, es que está muy motivado, está buscando canciones, ¡hombre!, es Luis Miguel, entonces lo que queremos es que sí, que salgan más cosas, sobre todo música, la última vez que nos vimos fue en una… es que son pláticas que no hablas de trabajo ni de… aprovechas que son pocas y buenas, y te dedicas más a hablar de situaciones personales, chistes, él es muy simpático, a la hora que platicas con él es muy simpático”.

Por otro lado, Mauri no tiene la certeza de si LuisMi ya se había vacunado contra la Covid-19, ya que la última vez que lo vio fue antes de la pandemia.

“Yo espero porque la verdad es increíble, he platicado con personas que no se han vacunado, yo los respeto mucho, porque yo no soy así como el que quiere cambiar al mundo. La última vez que vi a Luis Miguel yo todavía no me enfermaba, todavía estaba bien y nos vimos aquí en Miami, nos vimos en un bar, mi cuñado, él y yo, y platicamos un largo rato, estuvimos como una hora y hablamos de cosas que nos pasaron de chicos”, contó.