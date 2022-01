“Si no lo hacía me iba a quedar ahí”, Toño Mauri revela la fuerte decisión que tomó para salvar su vida

Luego de haber superado satisfactoriamente una intensa lucha con el Covid-19 y sus secuelas, el querido y reconocido actor, Toño Mauri habló en perspectiva de esta enfermedad que cambió totalmente su vida e hizo nuevas y fuertes declaraciones sobre las complicadas situaciones que vivió a consecuencia de este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Fue durante una entrevista para Andrea Escalona que fue presentada en el programa Hoy donde el actor concedió su primera entrevista del 2022 y para iniciar aseguró que se considera como un “elegido de Dios”, pues pese a todas las circunstancias negativas que tuvo que atravesar, actualmente se encuentra recuperado y retomando poco a poco las actividades.

El actor de 57 años recordó que tras dar positivo a Covid-19, la enfermedad avanzó muy rápido generó estragos en sus pulmones y fue aquí donde señaló que gracias a que estuvo consciente, fue él mismo quien tomó la decisión de intubarse pues era la única esperanza de mantenerse con vida, por lo que fue muy doloroso tomar dicha decisión sin si quiera consultarlo con su esposa e hijos.

“Se toma la decisión de entubarme (…), la decisión la tuve que tomar yo, porque era un día que yo ya no podía respirar. Le dije a la enfermera de ese momento que por favor le dijera al doctor, que ya no podía respirar, ya no hubo tiempo de avisarles. Yo sabía que si no lo hacía me iba a quedar ahí”, sentenció Toño Mauri.

Toño Mauri ya se había despedido de su familia

En otro momento de la entrevista, el esposo de Carla Alemán Magnani señaló que sabía que el intubarse no le garantizaba salvarse, por lo que confesó que tuvo que despedirse de su familia a través de un audio grabado con su celular.

“Lo primero que hice, firme un papel para decir que yo fui el responsable de tomar la decisión. Lo que hice fue grabar un mensaje para mis hijos, para mi esposa, No había tiempo de hablar, era un mensaje donde te despides. Fue muy duro, me encomendé a Dios, le di las gracias por la vida maravillosa que me dio”, sentenció el actor que ya cuenta con tres dosis de la vacuna anticovid.

Para finalizar, Toño Mauri reiteró que se considera un elegido de Dios pues confesó que previo a ser intubado cerró los ojos y en medio del caos sintió la presencia de Dios pues señaló que tuvo la sensación de que su mano derecha se cerraba, como si alguien lo estuviera sosteniendo.

Cabe recordar que fue el pasado mes de diciembre cuando se cumplió un año del doble trasplante de pulmones que se le realizó a Toño Mauri, el cual le dio una nueva oportunidad de vivir por lo que el actor señaló que está buscando organizar una reunión con la familia de su donador pues tiene la intención de agradecerles personalmente por el “regalo de vida” que le hicieron.

SIGUE LEYENDO:

Toño Mauri CELEBRA un año de haber regresado a la vida entre CANCIONES y AMIGOS: VIDEO

Tras doble trasplante de pulmón Toño Mauri tendrá contacto con la familia de su donante