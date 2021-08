Covid-19: Actor Toño Mauri recibe tercera vacuna por indicación médica

Hace unos meses, Toño Mauri contrajo Covid-19 y cuyas secuelas lo dejaron grave, tanto que necesito un trasplante de pulmón para poder vivir, por lo que en la actualidad se ha dedicado a hacer campañas en internet y medios para ayudar a más personas a prevenir el contagio y no tengan que pasar por lo mismo que él, incluso, por recomendación médica, buscó la tercera dosis.

Mauri recientemente habló sobre el caso de Miguel Bosé, quien aún está renuente de creer que el virus SARS-CoV-2 es letal, por lo que también se niega aplicarse la vacuna. Incluso, hace unos meses Bosé era más proactivo con su ideología y la difundía por todos medios, aunque en la actualidad ya es más recatado con sus palabras, luego de ser tildado de irresponsable en diversas ocasiones.

“Mi experiencia lo debió de haber tocado, mira a mí no me gusta meterme tan adentro de la gente porque creo que tenemos siempre que guardar ese respeto, esa distancia, él está al día del caso, sabe perfecto todo lo que he pasado y siempre ha sido un apoyo, porque todos los mensajes que me manda me dan a mi mucha fuerza”, dijo Mauri en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al igual que Paty Navidad hace unas semanas, Miguel Bosé no cree que el Covid-19 sea letal. Foto: Especial.

Mauri manifestó que pese a ser respetuoso de las opiniones de los demás, espera que su colega y amigo pueda cambiar su postura y acceda a vacunarse: “Miguel se quedó muy conmovido de verme, de lo que he dicho, yo le mandé a Miguel el testimonio que hice, que eso fue muy fuerte, estoy seguro que Miguel lo vio, Miguel ha pasado por cosas muy duras, lo de su mamá, es fuerte, fue relacionado con eso, entonces es un tema muy delicado, por eso no me meto yo mucho en eso, porque no puedes hablar de algo que no conoces, yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mi”, comentó.

Toño Mauri recibió su tercera dosis

El actor y productor por fin recibió la tercera dosis de inmunidad contra el coronavirus, para evitar que un recontado, el cual sería letal, por lo que sigue recomendando esta acción para que las personas eviten lo que él padeció con su salud, aunque en México aún no está aprobada una tercera inyección. Hoy en día, Mauri está mejor de salud y espera pronto estar al cien.

“Yo a todo mundo le digo que se vacune, a todos, porque yo creo que si hay algo que puede ayudar a evitar que pase lo que yo pasé, si hay algo, pues no dudaría en hacerlo, porque yo ya sé lo que fue, si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado, pero muy seguramente me la hubiera puesto, yo no lo pensaría, y este ha sido mi mensaje”, destacó.

msb