Famoso galán de telenovelas que terminó en silla de ruedas reaparece con 20 kilos menos: FOTO

Recientemente ha llamado la atención dentro del gremio del espectáculo y del ojo público que uno de los actores más conocidos de los últimos tiempos ha reaparecido ante la mirada pública.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención es el hecho de que el famoso también villano de telenovelas apareció luego de haber terminado en silla de ruedas y de haber perdido más de 20 kilos tras enfermarse gravemente.

Se trata de Toño Mauri, quien luego de enfermarse por Covid-19 tuvo severas complicaciones y ahora reapareció en el programa “Sale el sol” para contar cómo va su recuperación luego de ser sometido a un doble trasplante de pulmón que prácticamente es gracias a esto que está vivo.

Su recuperación es lenta

A pesar de qué el famoso trabajó durante 33 años en Televisa, lo cierto es que ahora se ha abierto un espacio en diversos medios de comunicación para contar cómo va su historia y cómo ha sido su proceso de sanación luego de someterse con éxito a un trasplante doble de pulmón.

Toño Mauri antes y después de enfermarse gravemente. Foto: Especial

Toño, quien es recordado por haber participado en diversas telenovelas y tener su debut en Televisa con Juana Iris en 1985, comentó ante los reflectores de “Sale el sol” que a pesar de qué todavía no logra recuperar la rutina que tenía en su vida antes de la cirugía lo cierto es confesó que está feliz debido a que va avanzando favorablemente entorno a su recuperación.

El famoso lucha por su vida

En suma, el actor del melodrama “Pasión'' aseguró que gracias a que su familia no desistió él sigue vivo, por lo que rechazó la idea de firmar una voluntad anticipada en caso de que volviera a pisar el hospital.

“Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí sigo y es muy difícil decir ‘oiga le dejo un papel firmado de que si me conectan y estoy cuatro meses ahí ya luego mejor me desconecten’, es muy fuerte pensarlo así y si hubiera hecho eso no estaría aquí”, aclaró el actor en esta entrevista que llamó la atención en el gremio del espectáculo.

