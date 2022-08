Yordi Rosado entrevistó a estas dos celebridades pese a estar mentalmente destrozado: “Soy una persona emocional”

El pasado fin de semana, Yordi Rosado compartió un video especial en su canal de YouTube para celebrar sus primeros cien programas de “La Entrevista con Yordi Rosado” en el cual, recordó cómo es que surgió este exitoso programa, no obstante, lo que llamó más la atención fue que el también productor confesó que ha tenido que hacer algunas entrevistas completamente destrozado anímicamente, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el ex “Otro Rollo”.

Para empezar su video, Yordi Rosado recordó que el proyecto de “La Entrevista” surgió en 2020, justo cuando estaba iniciando la pandemia de Covid-19 pues debido a la crisis económica mundial la televisora en la que estaba trabajando se vio obligada a cancelar su programa, por lo que al verse desempleado, Yordi y su equipo de colaboradores decidieron incursionar en el mundo del YouTube sin siquiera saber completamente cómo es que funcionaba dicha plataforma, no obstante, todos fusionaron sus talentos y a los pocos meses comenzaron a obtener sus primeros ingresos.

Yordi Rosado ha entrevistado a todo tipo de personalidades en su exitoso programa. Foto: IG: yordirosadooficial

En otro momento del video, Yordi Rosado fue cuestionado por un miembro de la producción sobre la leyenda en la que se aseguraba que hay programas que no salieron a la luz por delicadas revelaciones de los invitados y el conductor sorprendió a sus seguidores al confesar que sí había programas que decidieron no publicar, sin embargo, enfatizó que fue porque no tuvieron la calidad suficiente.

“Sí es cierto, la verdad es que no es una, se hizo mucho escándalo por que yo dije en una entrevista algo que no voy a decir pero sí, no solo una, ha habido varias entrevistas que no salieron, varias entrevistas que sentimos que, quizás no tenían el contenido suficiente para que fueran interesantes, son pocos los casos, pero si no tiene la calidad necesaria no la sacamos”, señaló Yordi Rosado, quien también aseguró que su intención durante las entrevistas no es buscar la polémica, ser incisivo en ciertos temas pues no quiere hacer sentir incómodos a sus invitados.

“Soy una persona emocional”

En la recta final de la entrevista, Yordi Rosado habló de su papel como entrevistador y confesó que, pese a que siempre se le ve sonriente y con una buena actitud, esto no significa que no tenga problemas y confesó que durante las entrevistas que hizo con Julio César Chávez y Michelle Vieth estaba completamente destrozado por dentro, pero su profesionalismo lo obligó a culminar dichas charlas con una buena cara.

La entrevista de Yordi Rosado con Julio César Chávez fue todo un éxito. Foto: IG: yordirosadooficial

“Ha habido entrevistas en las que no he estado emocionalmente bien, varias, te puedo decir por lo menos dos entrevistas por las que no estaba pasando por un buen momento, la de Julio César Chávez y la de Michelle Vieth, en las dos estaba con problemas emocionales y personales complicados, de hecho estaba haciendo la entrevista y me iba y me decía ‘regresa’, porque estaba preocupado, como ustedes lo saben, soy una persona emocional, entonces tienes que hacerlo bien, es difícil cuando estás mentalmente distraído o triste o lastimado”, finalizó Yordi Rosado, quien agradeció al sus más de 3 millones de seguidores por el éxito que ha tenido su programa.

