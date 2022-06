Yordi Rosado, ¿en quiebra? Conductor revela que perdió TODOS sus ahorros por una "mala inversión"

Yordi Rosado dejó a los seguidores de su programa sorprendidos al revelar que perdió una gran cantidad de dinero luego que decidiera invertir en un proyecto en el cual puso su absoluta confianza: pensó que le daría grandes ganancias y ocurrió todo lo contrario; quedó en bancarrota luego de perder todos sus ahorros.

El exconductor de "Otro Rollo" se abrió de corazón durante el más reciente episodio de su programa de YouTube "De noche todo pasa", el cual se ha convertido en toda una referencia gracias a las confesiones que realizan los invitados que acuden al mismo, entre los que destacan influencers, celebridades y figuras del mundo artístico.

Si bien la mayoría de las sorpresas las dan los famosos que Yordi Rosado invita al programa, en ocasiones el propio conductor se convierte en el protagonista debido a algunas declaraciones que realiza durante su transmisión. Tal como ocurrió en el episodio pasado cuando Rosado reveló que perdió todos sus ahorros por una mala inversión.

"Perdí todos mis ahorros" en una mala inversión, reveló Yordi Rosado

Fue en la más reciente emisión de su popular canal de YouTube, "De noche todo pasa", en donde el conductor realizó esta sorprendente declaración; en el video, para el cual contó con la participación de los integrantes de Playa Limbo, así como el actor Emmanuel Palomares, narró la crisis económica por la que tuvo que pasar después de hacer una inversión fallida.

Yordi Rosado contó que decidió fundar una compañía para la cual destinó todos sus ahorros; además de eso, invirtió en ella toda su confianza y contaba con la certeza de que terminaría generándole ganancias monetarias.

"Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de: 'sí va a durar, sí va a durar'. Me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes", comenzó a recordar. No obstante, terminó perdiendo el dinero que tenía como respaldo. Ante esta situación la conductora Sofía Escobosa lo apoyó dándole ánimos y asegurándole que iba a recuperar el dinero.

"Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por: 'sí, sí, tengo que confiar'. Me aventé con toda la pasión", declaró el presentador de 50 años. Luego de esta experiencia, Rosado aseguró que aprendió la lección y que ahora, ante su fallida incursión en el ámbito empresarial, sabe la importancia de contar con inversores.

"Dije: 'ya no quiero socios por toda la vida', ¡tómala! Me acordé que los socios se reparten las perdidas, si no hay ganancias por lo menos las perdidas, pero bueno así es", concluyó el conductor, ante la sorpresa de sus invitados y de seguidores.

