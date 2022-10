Santino, hijo de Grettell Valdez y Patricio Borghetti, toca en una banda de rock a los 14 años

Santino, hijo de Grettell Valdez y Patricio Borghetti, se ha convertido en un adolescente de 14 años, pero a pesar de su corta edad ya mostró su interés en el mundo del espectáculo, sin embargo, al parecer no seguirá los pasos de sus padres, sino que se dedicará a la música, pues forma parte de una banda de rock.

Hace unos días, la actriz de "Médicos, línea de vida" compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.7 millones de seguidores, un video de su hijo tocando la guitarra y cantando en el escenario. Aunque aseguró que está en etapa de formación, la actriz mostró su apoyo, para su pequeño.

"Parece que le gusta el escenario a este chamaco!!! Etapa de formación, pero cuando encuentras tu vocación solo es cuestión de trabajar duro y soñar en grande!! Te Amamos @santinoborghetti #fans1 #vamos #todoconamor #amonoooos", fueron las palabras con las que la artista, de 46 años compartió la publicación en la que también etiquetó a "Pato" Borghetti, con el que mantiene una buena relación a pesar de estar separados.

Santino debuta como cantante Foto: Especial

Santino Borghetti muestra su interés por la música

El hijo del conductor de Venga la Alegría hizo vibrar a los asistentes con su interpretación de "Seven Nation Army" de la banda The White Stripes. El joven, de 14 años, se lució como todo un rockstar, pues no sólo tocó muy bien, también se podían escuchar los gritos y los aplausos del público, quienes celebraron el cover del pequeño y su banda.

El público que se encontraba ahí no fue el único en celebrar su interpretación, sino también, los seguidores y por supuesto los amigos de la artista quedaron impactados con su talento. Rene Strickler, su padrino, comentó “¡Grande ahijado!”, asimismo celebridades como Angelique Boyer y Sebastián Rulli, Maribel Guardia, Itatí Cantoral, Tania Rincón, África Zavala y el compañero de trabajo de Patricio Borghetti, Ricardo Casares, mandaron sus mensajes de apoyo.

A pesar de que el evento fue el pasado mes de septiembre, aún le siguen llegado varios mensajes de felicitación por su incursión a la música. Por su parte, Santino Borghetti presentó en sus redes sociales a su banda "Steam Deception", la cual dejó ver que formó con un par de amigos, quienes comienzan junto a él esta aventura en la industria.

Gretell Valdez y Patricio Borthetti apoyan a Santino IG @grettellv

Santino cuenta con el apoyo de sus papás, Patricio y Grettell, para incursionar en el mundo del espectáculo. La pareja estuvo casada desde 2004 hasta 2011, cuando se divorciaron quedando en buenos términos, algo que dejan ver gracias a su excelente relación con su primogénito, quien también convive con sus respectivas parejas.

