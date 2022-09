VIDEO | Grettell Valdez muestra su dedo luego de ser amputado tras infección por un maricure

Grettell Valdez le mostró a sus fans como quedó su dedo después de haber sido sometido a una cirugía donde parte de su dedo tuvo que ser amputado. Esto, con la finalidad de evitar que un virus pudiera derivarle un cáncer. Los hechos tuvieron lugar a principios de este 2022, por lo que es natural que salte la pregunta sobre su estado de salud y la condición de dicha zona de su cuerpo.

Fue precisamente en la inauguración de una tienda departamental que la actriz tuvo un encuentro con la prensa rosa y les explicó que ya había sido dada de alta por los doctores, algo que la tuvo visiblemente contenta. El parte médico lo recibió hace poco más de una semana y no tuvo problema con mostrar su extremidad.

Sin problemas, Grettell Valdez mostró su dedo pulgar izquierdo y aunque parece que no le ocurrió nada, la realidad es que quedó un poco más pequeño. Aún así, lo importante es que se encuentra fuera de peligro y lo festejó a lo grande, pues es como una invitación para que disfrute de la vida.

"¿Les digo una cosa?, ya me dieron de alta, justo hace una semana. Fue la última vez que fui con los doctores y me revisaron. Fui tanto con el oncólogo como mi cirujano, los dos me dieron de alta ya. Fue la última radiación que tuve. La verdad es que ni se nota nada, digo si lo ves así en perspectiva pues sí se ve más chuequito, me quedó como un poco chuequita, pero la verdad es que obviamente la huella la perdí y la mitad de la uña"

Grettell Valdez, actriz