Martha Higareda: 3 bikinis modernos con los que paraliza la red

Martha Higareda es una de las celebridades más queridas en las redes sociales, y son sus looks de playa con los que deja sin aliento a más de uno, por eso hoy te traemos un recuento de 3 de sus modernos bikinis con los que paraliza las plataformas digitales y luce toda su belleza.

Higareda ha conquistado la pantalla grande y ahora también las redes como Instagram, donde al momento suma 5 millones de fans, con quienes constantemente comparte momentos de su vida personal, como sus viajes por los destinos de playa desde los que presume cuerpazo en coquetos atuendos.

Martha Higareda se luce en bikini con los mejores bikinis

Desde la playa, la bella actriz conquista a sus millones de seguidores con las imágenes que comparte, y es que sus bañadores son piezas modernas y juveniles perfectas para copiar, con las que da clases de estilo y se confirma como una de las mujeres más bellas de la farándula.

Impone con su estilo en bikini Foto: IG @marthahigaredaoficial

Luciendo su esbelta y curvilínea silueta, Martha, de 39 años, muestra estilos en bikini que destacan por sus combinaciones, como los estampados de colores o flores con tonos neutros como el negro, o algunos más encendidos como los rosas, coronándose como una auténtica fashionista.

Actualmente, Higareda mantiene una relación con el ex basquetbolista y autor del exitoso libro "The School of Greatness", quien anteriormente estuvo relacionado con la modelo Yanet García y ahora se deja ver muy enamorado de la actriz de cine y telenovelas, como lo mostraron en un reciente viaje a Hawái.

Higareda es una de las actrices mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood, teniendo ya importantes participaciones, no sólo en la pantalla grande, también en algunas series como: "Steven Universe", "Altered Carbon" y "Queen of the South".

Martha presume cuerpazo en redes. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Martha, originaria de Tabasco de 39 años, es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público.

Ahora, después de 20 años, la actriz es una de las artistas que conquista con su belleza, sobre todo cuando se trata de modernos bikinis con los que paraliza la red al mostrar no sólo su curvilínea silueta, si no también su gran estilo, con bañadores juveniles y coloridos o negros llenos de detalles.

Se confirma como la más bella. Foto: IG @marthahigaredaoficial

