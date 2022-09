Martha Higareda sube la temperatura en coqueto bikini

Martha Higareda compartió con sus millones de fanáticos en Instagram una serie de fotografías de su reciente viaje a Maui, Hawái, desde donde se lució en un coqueto bikini de estampado floral y subió la temperatura en redes al mostrar su lado más sensual.

Higareda es una de las actrices que conquista la pantalla grande y las redes sociales con su belleza, principalmente la plataforma de Meta, donde al momento suma 5 millones de fans, con quienes constantemente comparte momentos de su vida personal, como su reciente viaje junto a su pareja, Lewis Howes.

Martha Higareda se luce en bikini desde Hawái

Fue este martes cuando Martha decidió publicar una serie de instantáneas de sus días de descanso en el que calificó como uno de sus lugares favoritos. Desde la playa, la bella actriz sorprendió con una de las imágenes, en la que se dejó ver en bañador de dos piezas.

Martha conquista con su belleza. Foto: IG @marthahigaredaoficial

"Había estado filmando @monarchonfox en Atlanta y después me fui a filmar #fugadereinas a México. No me había tomado un tiempo de vacaciones. Así que fuimos a uno de mis lugares favoritos del mundo #Maui Con el plan de tener No plan, @lewishowes y yo, nos dejamos llevar diciendo que si a todas las aventuras que vinieran", fue parte del texto con el que Higareda acompañó la publicación.

En la primer fotografía se puede ver a la actriz sentada sobre el pasto, con el mar de fondo, luciendo su esbelta y curvilínea silueta en un bikini que combina el estampado de flores en el top, con una panty de tono ladrillo, que destaca por sus detalles de metal en los costados.

Con más de 175 mil "me gusta" y cientos de comentarios, la publicación de Martha fue todo un éxito, pues no sólo se lució con su look de playa, también se dejó ver muy enamorada de su pareja, con quien comenzó su relación en medio de la polémica por la anterior relación de Howes con la modelo de OnlyFans, Yanet García.

Se deja ver muy enamorada. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Martha, originaria de Tabasco de 39 años, es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público.

Ahora, después de 20 años, la actriz es una de las artistas más queridas, que conquista con su estilo y belleza, pues muestra la mejor forma de combinar piezas estilo boho y a la moda, para lucir increíble en una tarde de playa, como lo dejó ver con su reveledor atuendo floral con el que sin duda conquistó la red.

