FOTOS | Martha Higareda y Lewis Howes hacen el recuento de sus vacaciones en Hawái y se desviven de amor

La actriz mexicana Martha Higareda y su pareja sentimental Lewis Howes, creador de contenido, escritor y ex deportista profesional viajaron a Maui en Hawái para relajarse, disfrutar de los días de sol, del mar, pero sobre todo de su amor, los famosos escribieron en sus redes sociales lo afortunados que se sienten de compartir el tiempo con el otro.

Martha Higareda mencionó que después de trabajar y estar filmando películas, hicieron una pausa para irse juntos de vacaciones y además aprovechó su espacio para decirle al mundo entero lo enamorada que se siente de su novio.

“Que maravilloso viaje contigo. Aventuras inolvidables. Trabajamos muy duro, pero decidimos darnos un tiempo de vacaciones, disfrutando el momento y soñando con el futuro. Sin el silencio entre las notas, la música no sería posible. Te amo”, escribió junto a un video en el que se ven fragmentos de escenas que han vivido durante sus vacaciones.

IG/oficialmarthahigareda

Y como el video no fue suficiente, días después la protagonista de cintas como “Cásese quien pueda” y “No manches Frida” dijo que ese lugar específicamente es uno de los destinos que le gustan demasiado.

“Había estado filmando @monarchonfox en Atlanta y después me fui a filmar #fugadereinas a México. No me había tomado un tiempo de vacaciones. Así que fuimos a uno de mis lugares favoritos del mundo #Maui Con el plan de tener No plan, @lewishowes y yo, nos dejamos llevar diciendo que si a todas las aventuras que vinieran” dijo y subió varias fotografías.

IG/oficialmarthahigareda

Higareda describió algunas de las actividades que realizaron, entre lo que mencionó fue que nadaron en cascadas, cenaron bajo las estrellas, caminaron por la playa, cantaron a todo pulmón y disfrutaron aventuras acompañados de nuevos amigos. “Tenía tiempo que no reía tanto y miren que yo me rio mucho. Ha sido una gran experiencia viajar sin planes y dejarse llevar por lo que vaya saliendo en el camino”, finalizó.

IG/oficialmarthahigareda

