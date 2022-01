¿Abusó del botox? Mariazel luce irreconocible; esto fue lo que le pasó en el rostro

Mariazel lució irreconocible debido a que mostró una malformación en el rostro. Aunque a simple vista parecería que abusó del botox, ya que presentaba los labios hinchados, la conductora explicó a sus seguidores que fue lo que pasó.

La presentadora se ha convertido en una da las favoritas del público sobre todo después de su participación en 'Me caigo de risa' y de ganar el reality “Inseparables, amor al límite”, junto a su esposo Adrián Rubio. De esta forma ha acumulado miles de seguidores en sus redes sociales, quienes no se pierden detalles de sus actividades en la televisión.

Mariazel tiene la cara hinchada

Fue por medio de sus historias de Instagram, en donde ya tiene 3 millones de "Followers", que la conductora de Televisa mostró unos clips de su cara, la cual luce muy hinchada, sobre todo la parte de los labios. Sus fanáticos se sorprendieron al ver que el rostro de Mariazel cambió por completo.

Mariazel luce una cara hinchada Foto: Captura de pantalla

En los videos, la estrella de 'Me caigo de Risa' explicó que tuvo una reacción alérgica durante sus vacaciones en Los Cabos, playa ubicada en la península de Baja California. La conductora informó que ya está bajo tratamiento para controlar esta alergia.

''Chequen esto, no me inyecté los labios, ojalá, es la alergia la intoxicación que traigo desde Los Cabos que va y viene. Estoy con medicamento y de repente miren'', dijo la también concursante y finalista de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

En otras historias, Mariazel reveló como ha sido objeto de burla de su esposo, pues le ha hecho algunas bromas ante esta inusual situación. ''Qué onda mi vida estás trompuda o quieres beso, ¿Qué te pasó?'', se escucha decir a Adrián, mientras la artista le contestó: ''Me lo inyecté, pero se me olvidó. Estoy intoxicada, amor no me curo''.

Mariazel tiene una intoxicación Foto: Especial

Aunque preocupó a sus fans debido a que lleva varios días con estos efectos, Mariazel Olle Casals, nombre completo de la artista, se encuentra este viernes mucho mejor, pues en la misma red social compartió algunas imágenes en donde se le puede ver luciendo un rostro deshinchado.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel recibió un balazo en la cara y así lo contó por primera vez: VIDEO