Guerra de vedettes: ¿Ivonne Montero hizo berrinche porque nombraron a Aleida Núñez Reina del Mariachi?

Dos de las bellezas más voluptuosas de la farándula mexicana, Aleida Núñez e Ivonne Montero, se vieron envueltas en la polémica por los dichos del líder nacional de los mariachis, Jesús López.

El sujeto fue el encargado de elegir a la Reina de los mariachis este año y cometió el error de mandar mensajes confusos para ambas, logrando que reinara un mal sabor entre Núñez y Montero.

Resulta que de acuerdo con Ivonne Montero, este año sería coronada como la reina de los mariachis, debido a que el dirigente le había hecho la promesa de que así sería, sin embargo, su sorpresa fu mayúscula al percatarse que la decisión ya estaba tomada en favor de Aleida y sería ella quien tendría la corona.

Montero indicó que se enteró de esa grosería y decidió no acudir al evento en el que se proclamaría a la mujer que ostentaría la distinción, ya que de acuerdo a sus propios dichos, es la segunda ocasión que sucede y que la dejan colgada con la corona y aclaró que con Aleida no hay ningún problema.

“Somos amigas de antaño, estudiamos juntas en el CEA (Televisa), y no hay ningún problema, que bueno que ella estuvo ahí y que recibió la distinción, pero por supuesto que me molestó, no la acción de que le hayan entregado el reconocimiento a ella, sino la acción de entregárselo a otra persona que no era yo, pero con ella o hay ningún roce, somos compañeras de trabajo”.