Aleida Núñez habla de volver a tener un hijo; ¿quiere hacer padre a su nuevo enamorado?

Aleida Núñez no descarta volver a ser madre, aunque no como lo esperan varios de sus fans. Fue a través de un encuentro con la prensa que la actriz dio a conocer que no se cierra a volver a criar un niño, pero sí a dar a luz.

De acuerdo con la artista de 41 años de edad, le basta con ser la madre de Alexander, quien ya tiene casi nueve años, por lo cual no está dentro de sus planes volver a pasar por ese proceso, al menos por el momento.

Sin embargo, dijo que la una de las formas en las que prevería volver a ser madre sería con la ayuda de su hermana, quien desde hace muchos años tiene la intención de pasar por esta etapa de la vida.

Para lograr esta ilusión, aseguró Aleida, está dispuesta buscar un embarazo in vitro para dar a luz a su próximo descendiente.

Aleida Núñez: 5 FOTOS que demuestran es la actriz con mejores piernas

Aleida Núñez aseguró que su hermana podría ayudarla en ese proceso.

"Siempre soñó con tener un hijo, entonces me dice ‘¡estaría increíble!, yo te presto mi vientre para que tengas otro hijo, sería más como una cuestión de ella que yo apoyaría y por supuesto que en su momento lo platicaríamos con calma y haríamos el tratamiento adecuado", dijo ante los medios de comunicación.

Aleida Núñez se corona como la "Reina del Mariachi" por tercera vez, con este icónico vestido | FOTO

La actriz aseguró que no quiere adelantar nada en su relación, por lo cual no tiene la intención de pensar en tener un hijo con su nuevo enamorado, Bubba Saulsbury, ni en casarse con él.

Destacó que ambos se están conociendo, por lo que aún es temprano para hablar de formalizar la unión que apenas lleva unos meses.

Confesó además que el empresario es una persona sumamente detallista con ella, aunque no quiso ahondar más en detalles, debido a que consideró que era un asunto muy personal para ella.

Sigue leyendo:

En entallado vestido, Aleida Núñez rompe las redes mientras presume costoso regalo de su novio: FOTO

Aleida Núñez: ¿Qué estudio la novia del millonario Bubba Saulsbury?

¿Dónde nació Aleida Nuñez? 5 datos que no conocías de la modelo y actriz