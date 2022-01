Angelique Boyer revela el motivo que la alejó de las telenovelas, ¿Es por Sebastián Rulli?

Desde hace varias semanas, Angelique Boyer ha estado envuelta en diferentes polémicas debido a que se dio a conocer que ha rechazado participar en múltiples proyectos de Televisa por lo que se comenzó a rumorar que había quedado en malos términos con la televisora propiedad de Emilio Azcárraga tras su último proyecto y que su pareja, el también actor, Sebastían Rulli, había tenido algo que ver en esta decisión de la francesa de alejarse de la televisión, sin embargo, ella misma decidió acabar con todas estas versiones y aclaró toda la verdad.

Fue a través de sus redes sociales donde la actriz de 33 años publicó un video explicando la verdadera situación pues no quiere que continúen surgiendo más versiones que pongan en riesgo su relación laboral con Televisa ni con su pareja, con quien lleva saliendo por más de siete años.

Para iniciar, Angelique Boyer señaló que la decisión de tomarse unos meses de descanso fue tomada por ella misma y recalcó que no es algo nuevo en su vida, pues a lo largo de su carrera ha acostumbrado a dejar pasar un año entre cada proyecto en el que participa pues de esta manera no satura al público con su rostro en la televisión, sin embargo, mencionó que en los últimos años no había podido cumplir con esto por lo que ahora fue el momento para tomarse una pausa.

“Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo”, señaló la actriz que ha participado en “Rebelde”, “Teresa” y “Lo que la vida me robó”.

En otro momento de su video, la reconocida actriz reiteró que no es por “payasa” que rechace a diestra y siniestra los proyectos que le ofrecen, sino que también señaló que su decisión va enfocada a permitir que brillen otros proyectos de Televisa, los cuales, considera están muy bien hechos, no obstante, dejó abierta la posibilidad de regresar a la pantalla chica antes de lo previsto, sin embargo, puso algunas condiciones para que esto suceda.

“Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todo, sólo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos (…) estoy ansiosa que llegue un proyecto, con una historia que me encante y que me rete como actriz”, finalizó Angelique Boyer.

Es importante señalar que Angelique Boyer decidió salir a aclarar su situación debido a que hace unos días, la periodista Martha Figueroa destapó un supuesto pleito entre la actriz y Giselle González, quien fue la productora de “Imperio de mentiras” pues sentía que no tomaban en cuenta sus sugerencias durante la producción de esta telenovela, asimismo, estas versiones dieron pie a que los seguidores de la francesa generaran rumores en los que seguraron Sebastián Rulli había sido el culpable de esta decisión de la actriz por una supuesta envidia profesional.

SIGUE LEYENDO:

Sebastián Rulli muestra a su hijo por primera vez en esta FOTO

Angelique Boyer "predijo" su matrimonio con Sebastian Rulli; así lo confesó | VIDEO