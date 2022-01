Angelique Boyer y Sebastián Rulli arrancan el 2022 en traje de baño y acaramelados | FOTOS

La actriz Angelique Boyer compartió imágenes de sus vacaciones junto a Sebastián Rulli en Baja California Sur, lo cual incluyó los festejos de Año Nuevo.

En la que se les puede ver a la pareja caminando en la playa. “¡Nos encontramos! Despiertas en mí el amor más placentero. Te amo, Sebastian Rulli”. La relación entre ambos comenzó en el 2014.

En tanto, el también actor compartió fotos en Instagram de la cena de Año Nuevo, momento que compartieron con la familia de la actriz, ya que en la imagen aparece el papá de Angelique Boyer, Patrick Boyer.

“Bienvenido 2022. Te recibimos con muchas ganas, amor y esperanza. Deseo que sea un año maravilloso para todos”, escribió Rulli.

Ambos actores mostraron momentos de su estancia en el poblado Todos Santos, que se ubica en el municipio de La Paz, Baja California Sur. "¡FELIZ AÑO MUNDO! Empezando el año con salud en familia y sin expectativas. Quiero agradecer de corazón a las personas que me acompañaron a lo largo del 2021. Recibiendo el 2022 con todo. Que sea constante la salud. Sean felices! No pidas que las cosas lleguen, pide que despierten en ti", compartió Angelique.

(Foto: Instagram@angeliqueboyer)

Durante sus vacaciones de la pareja también estuvieron acompañados del futbolista Javier Hernández y fue Sebastián quien compartió una imagen que tituló como los 4 Fantásticos, en la cual también aparece Diego Dreyfus.

Hernández compartió un par de imágenes y escribió: “Qué fortuna el poder disfrutar de nuevos sabores, conocer lugares nuevos y disfrutar de lo increíble que es la vida”.

Hará una pequeña pausa en su carrera

La actriz declaró en entrevista para Televisa Espectáculos que está satisfecha con lo logrado en el 2021 en su trabajo. “Empezamos el año con trabajo, con un proyecto que me retó muchísimo, que me hizo compartir con personas increíbles y que me hicieron crecer profesional y personalmente. 'Renata Sánchez Vidal', un personaje increíble que sigue en Estados Unidos a través de Univisión y pronto estará dándole la vuelta al mundo".

Añadió que tomará un descanso con su novio Sebastian Rulli, luego de su participación en Vencer al pasado, posteriormente elegirá cuál será su siguiente proyecto.

(Foto: Instagram@angeliqueboyer)

