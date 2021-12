Angelique Boyer y Sebastián Rulli: así es su lujosa MANSIÓN con alberca y acabados de madera | FOTOS

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han consolidado como una de las parejas más populares y estables del mundo del espectáculo. Apenas en septiembre de este año, los famosos celebraron 7 años de feliz noviazgo intercambiando románticos mensajes.

La actriz francesa de 33 años y el actor argentino de 46 se han ganado el corazón de sus fans a través de las constantes fotografías y videos que comparten en sus redes sociales, donde además de presentar cómo es su vida diaria, han dejado ver su lujosa mansión. A continuación te la mostramos.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Foto: Especial

Su historia de amor

Ambos se conocieron en el año 2010, cuando compartieron créditos en la telenovela Teresa. Tres años después volvieron a aparecen juntos en la producción Lo Que La Vida Me Robó (2013). En junio de 2014, tras la muerte de Sylvie Rousseau, madre de Angelique Boyer, Sebastián Rulli la apoyó mucho durante el complicado momento.

Durante una entrevista para el programa Confesiones, conducido por Aurora Valle, la actriz reveló que el actor "fue muy paciente, un gran apoyo y un gran amigo". Agregó que en ese entonces él la fue conquistando y no existió ningún tipo de presión, pues "las cosas se fueron dando".

En julio de ese año terminaron de grabar Lo Que La Vida Me Robó. Después viajó a su país natal, Francia, y estando lejos se dio cuenta que lo echaba de menos. "Ahí lo empecé a extrañar. Ahí dije: 'Oh, me enamoré'. Hablábamos por horas y así se dio".

Foto: IG

Su lujosa mansión

El hogar en el que habitan Angelique Boyer y Sebastián Rulli se encuentra en Valle de Bravo. El diseño es rústico y cuenta con amplios ventanales, una sala-comedor bastante amplia. Además, poseen una alberca y una mesa de billar.

Sala-Comedor

La sala destaca por una llamativa chimenea, una mesa de centro de cristal con lugar para 10 personas, una mesa rectangular y alrededor un sofá de color café y uno más pequeño de color blanco.

Sala de Boyer y Rulli. Foto: Captura

El comedor está conectado con la sala y tiene una mesa de madera en tonalidad gris claro.

Comedor. Foto: Captura

Cocina

Este lugar cuenta con una gran alacena, la pared está diseñada con azulejo hexagonal en tonos ocres. En el centro hay una isla de gran tamaño para cocinar.

Foto: IG/sebastianrulli

Terraza y área de entretenimiento

Uno de los espacios que más comparten en sus redes sociales es su gran terraza. En ella se encuentran camas de sol para broncearse, tapetes para ejercitarse y una parrilla para preparar cortes de carnes.

Foto: IG/sebastianrulli

En cuanto al área que utilizan para fines de entretenimiento, éste destaca por tener una mesa de billar. Por si esto no fuera suficiente, su jardín cuenta con una alberca.

Su mesa de billar y la piscina. Foto: Captura/IG

Baño

Por último y por increíble que parezca, la pareja ha mostrado cómo es su baño. De hecho, Sebastián Rulli compartió un video en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral, generando casi 1.5 millones de reproducciones en Instagram y aún más en TikTok. En el clip se aprecia el elegante diseño del baño en mármol negro.

