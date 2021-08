Esto opina Sebastián Rulli sobre la postura de Angelique Boyer de no tener hijos ¿Está de acuerdo?

Luego de que la actriz declaró que no desea casarse ni tener hijos con Sebastián Rulli, el actor argentino respaldó totalmente a su novia Angelique Boyer.

Esto después de que se conociera que tras siete años de noviazgo, y los cuestionamiento con relación a su boda de tener hijos eran constantes, tanto Rulli como Boyer han puesto punto final a este tema, destacando que continuarán su relación con el único vínculo que los unió desde un principio, y aunque suene muy cursi, lo es para ellos; el amor.

“Creo que estamos demostrando que hoy por hoy la gente tiene una manera de ver la vida diferente, no se rige por las normas, estructuras que nos han implementado desde que nacimos, y bueno, la experiencia también te da a entender de que una relación no está basada en un papel ni una iglesia ni una bendición, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar, no es necesario comprometerse o tener hijos para decir bueno, ya la libre, por supuesto que no, las cosas que si no trabajan, si no se procuran todo puede terminar”, dijo el actor en entrevista para el programa Hoy.