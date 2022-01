Aleida Núñez SÍ tuvo "sugar daddy"; así fue su noviazgo con actor 30 años mayor

Aleida Núñez confirmó que está saliendo con Bubba Saulsbury, un millonario petrolero con el que viajó a Asia a finales del año pasado. Los usuarios de redes sociales han comenzado a decir que el empresario es su "sugar daddy", pero la actriz lo ha negado, no obstante, previo a su actual relación tuvo un noviazgo con un actor 30 años mayor.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, llamó la atención desde que apareció en Nuestra Belleza Guanajuato, por lo que fue invitada a conducir algunos programas como 'Vida TV', 'Festival de Humor' y 'Viva la mañana'. Asimismo, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para estudiar actuación, carrera que la ha hecho estar en varias producciones.

Al principio de su carrera se convirtió en el centro de atención, pues comenzó una relación con el galán de telenovelas, Juan Ferrara, quien era mayor por más de 30 años y que se había consolidado en la industria con los melodramas 'Victoria', 'El hogar que yo robé' y 'Valeria y Maximiliano'.

El intenso romance de Aleida Núñez y Juan Ferrara

Aleida Núñez confesó que estaba muy enamorada del actor de telenovelas, pues la conquistó debido a que era un hombre muy inteligente que la cortejaba en todo momento con sus palabras y con sus regalos. "Platicar con él era pura poesía, entonces cuando yo platicaba con él, me seducía. Aparte me invitaba cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina”, dijo.

“Cuando fui su novia, por supuesto también, siempre los mejores regalos, los mejores detalles, los mejores viajes. Estuvimos dos años y estuve muy contenta”, dijo la actriz sobre su relación en 'El Minuto que cambió mi destino'.

La también modelo confesó que estaba tan comprometida con Ferrara que una vez rechazó a Luis Miguel. Núñez fue invitada a una fiesta privada de 'El Sol' y a pesar de que era muy fan del cantante de éxitos como 'La chica del bikini azul' y 'La incondicional', decidió no acudir debido a que estaba en una relación con el actor.

Aleida Núñez indicó que comenzaron su relación en 2002 y terminaron después de dos años, pues mientras ella quería formar una familia, Juan Ferrara ya no estaba interesado en tener más hijos, pues tenía dos: Juan Carlos y Mauricio Bonet, actores que eran incluso más grandes que la conductora.

