Aleida Núñez: 5 FOTOS con las que conquistó a su novio millonario

Aleida Núñez rompió el silencio y por fin habló de su romance con Bubba Saulsbury, un millonario con el que se le vio en su viaje a Dubái. La actriz se había mantenido muy discreta sobre su relación, pero durante una entrevista reveló cómo conquistó al empresario texano que ha llamado la atención de la prensa de espectáculos.

La conductora entró mundo del entretenimiento después de participar en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato de 1994, pues llamó la atención de varios productores de televisión que le dieron la oportunidad de ser parte de programas como ' Vida TV' y 'Viva la mañana', así como los melodramas 'Entre el amor y el odio', 'Las vías del amor' y actualmente en 'Corazón Guerrero'.

Aleida Núñez confirma que le está dando una oportunidad al amor

Después de que las fotos de su viaje por Dubái junto al empresario acaparar las portadas y rondaran las redes sociales, la modelo y conductora de 40 años reveló que le está dando una oportunidad al amor, pues aunque aún no son novios, se están conociendo.

Aleida Núñez dijo que está saliendo con el millonario petrolero Foto: Facebook

"Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener (...) Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales", destacó en conversación con Gustavo Adolfo Infante, en donde también desmintió que haya conocido a Saulsbury en su página web, como se había dado a conocer en una revista de espectáculos.

La ex reina de belleza se dijo contenta con la compañía del empresario originario de Odessa, Texas, y no descartó formalizar en un futuro su relación. "Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre", dijo.

Para muchos de sus seguidores, no es una sorpresa que Aleida Núñez haya conquistado al hombre de 51 años heredero de Industrias Saulsbury, pues es considerada una de las actrices más hermosas del espectáculo y así lo deja ver con cada uno de sus looks que presume en su cuenta de Instagram en donde la siguen 3.5 millones de fans.

La actriz viajó a Dubái Foto: Instagram

Aleida Núñez presume su belleza en vestidos de noche Foto: Instagram

La modelo luce uno de los mejores cuerpos del espectáculo Foto Instagram

La conductora también da cátedra de estilo con looks casuales Foto: Instagram

Aleida Núñez no descarta tener una relación formal Foto: Facebook

